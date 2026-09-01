'여에스더♥' 홍혜걸, 1년치 용돈도 한 번에…"합가 후엔 금고 비밀번호 알아"

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[스포츠조선 김준석 기자] 의학전문기자 홍혜걸이 아내 여에스더에게 1년 치 용돈을 한 번에 받아왔다고 밝혀 놀라움을 안겼다.

1일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 33년 차 의사 부부 여에스더와 홍혜걸이 출연해 부부의 경제권과 재산 관리에 대한 이야기를 털어놨다.

이날 주우재는 홍혜걸에게 "1년 치 용돈을 현금으로 한 번에 받는다던데"라고 물었다.

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이에 여에스더는 "카드 쓰는 것 제외하고 혜걸 씨가 버는 게 없으니까"라고 거침없이 답했다. 이를 들은 송은이는 '아내 복'으로 자주 언급되는 장항준을 소환하며 "장항준보다 더하다"고 놀라워했다.

김숙이 "왜 1년 치를 한 번에 주시냐"고 묻자 여에스더는 홍혜걸이 제주도에서 생활하던 당시를 떠올렸다. 그는 "제가 바쁘면 제주도에 못 가니까 한 번에 줬다"며 "저번에 갔는데 돈이 많이 남아서 빼가려고 했더니 '빼지 마'라고 하더라"고 말했다.

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홍혜걸은 남은 용돈에 대해 "경조사가 많다. 거기에 많이 쓴다"고 설명했다.

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최근 두 사람이 5년 만에 합가한 만큼 용돈에도 변화가 생겼다. 합가 후에는 용돈이 끊긴 것이냐는 질문에 홍혜걸은 뜻밖의 대답을 내놨다.

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홍혜걸은 "이제는 금고 비밀번호를 아니까"라고 당당하게 말했다. 이를 들은 홍진경은 "여자 홍혜걸이 되고 싶다"며 부러움을 드러내 웃음을 자아냈다.

부부의 재산 문제도 공개됐다. 김숙이 재산 분할에 대해 묻자 여에스더는 "남편은 너무 착한데 내가 죽으면 바로 새장가를 갈 사람"이라고 폭탄 발언을 했다.

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옆에서 듣고 있던 홍혜걸은 섣불리 대답하지 못한 채 "방송으로 남으니까"라며 말을 아껴 웃음을 더했다.

여에스더는 구체적인 재산 계획까지 밝혔다. 그는 "재산은 저희 아이들에게 80%, 20%는 저와 남편이 가질 것"이라며 "제가 죽으면 10%를 남편에게 줄 것"이라고 말했다.

이어 "퇴직연금과 집도 줄 것"이라고 덧붙이자 홍혜걸은 기다렸다는 듯 "그림"이라고 추가해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

결국 홍혜걸은 자신의 경제생활을 돌아보며 "가만히 생각해 보니까 집사람 말이 맞다. 재산 관리를 못하는 한량이 맞다"고 인정했다.

앞서 이날 홍혜걸은 김숙으로부터 장항준, 이상순, 도경완과 함께 '아내 복 터진 4대천왕'으로 꼽히기도 했다.

당시 홍혜걸은 "제가 무조건 1등이다. 다른 분들은 영화도 만들고 방송도 하는데 저는 아무것도 안 한다"고 너스레를 떨었다.

narusi@sportschosun.com