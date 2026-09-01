하영 친일 논란 속..89세 김영옥, 일제강점기 참상 회상 "8살에 만세 불렀다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김영옥이 일제강점기와 6·25 전쟁을 직접 겪었던 어린 시절을 회상했다.

1일 방송된 MBC '플레이리스트 109'에서는 89세 김영옥이 출연해 어린 시절 경험했던 격동의 현대사를 이야기했다.

이날 딘딘은 김영옥에게 "인생에서 언제가 가장 힘드셨냐. 6.25 때인가?"라고 물었다.

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김영옥은 "6.25 때는 내가 어릴 때니까 힘든 걸 몰랐는데 부모가 힘든 걸 많이 봐서 가슴 아팠다"고 답했다.

이어 "8.15 해방됐다고 막 난리였다. 내가 8살에 해방이 됐다"며 일제강점기 당시를 떠올렸다.

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김영옥은 "그렇게 살다가 해방됐다고 너무 좋아했다. 해방된 날 국기 들고 만세 부르는 걸 다 구경했다. 기억이 다 난다"며 당시 광복의 기쁨을 생생하게 회상했다.

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그러나 기쁨도 잠시였다. 김영옥은 "그러더니 딱 남북이 갈리더니 광복 5년 만에 6.25 전쟁이 터졌다. 그걸 겪고 정말 힘들었다"며 전쟁으로 인해 모두가 힘겨웠던 시절을 떠올렸다.

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한편 최근 하영의 증조부 친일 논란이 불거진 가운데 김영옥의 이 같은 발언에도 관심이 쏠리고 있다.

하영은 최근 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에 출연해 4대째 의사 집안이라는 가족사를 언급하며 증조부 안상호를 소개했다. 이후 안상호의 일제강점기 당시 행적이 알려지면서 친일 논란이 불거졌다.

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shyun@sportschosun.com