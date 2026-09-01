'89세' 김영옥, 임영웅 보며 삶의 희망 얻었다.."울었다 웃었다 너무 좋아" (플리109)

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김영옥이 가수 임영웅을 향한 각별한 팬심을 드러냈다.

1일 방송된 MBC '플레이리스트 109'에서는 평소 임영웅의 팬으로 알려진 김영옥이 출연해 솔직한 이야기를 전했다.

이날 김영옥은 임영웅에 대해 "내가 팬이다"라며 화색을 보였다.

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김영옥은 과거 임영웅을 좋아하게 된 특별한 계기도 밝혔다. 그는 "나한테 아주 슬픈 일이 있었다. 정말 못 견딜 정도로 힘들어서 죽겠었을 시절이었다. 삶의 의욕도 생기지 않았는데 사위가 '어머니, 미스터트롯을 한 번 봐보세요' 해서 그때 보게 됐다"고 회상했다.

이어 "울었다가 웃었다가, 진짜 너무 좋은 거다. '얘가 1등 못하면 어떻게 하나' 그런 조바심이 나는 건 생전 처음이었다"라며 임영웅에게 깊이 빠져들었던 당시를 떠올렸다.

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이에 이준은 김영옥에게 '딘딘 vs 임영웅'을 놓고 누가 더 좋냐고 물었다.

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김영옥은 "임영웅은 바라보는 꽃이고 너는 그냥 만날 수 있지 않냐"라며 재치 있게 대답을 피해 웃음을 자아냈다.

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딘딘이 "그러니까 누가 더 좋냐"라고 거듭 캐묻자 김영옥은 "그렇게 누구라고 얘기할 수는 없지"라며 끝까지 선택을 피했다.

shyun@sportschosun.com