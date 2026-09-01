하지원, 무당 만났다가 크게 혼났다..."전생에 잘생긴 남자, 재수없다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 하지원이 자신의 전생을 둘러싼 흥미로운 이야기에 웃음을 터뜨렸다.

1일 유튜브 채널 '26학번 지원이요' SNS에는 오는 3일 공개되는 '무당이 본 하지원 전생' 편의 예고 영상이 공개됐다.

공개된 영상에서 하지원은 무당에게 전생에 대한 이야기를 듣던 중 "혹시 전생 봤냐"는 질문을 받았다.

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하지원은 "지인이 식사 자리에서 봐줬다"고 답했고, 이를 들은 무당은 하지원의 사주를 살펴보더니 "남자였지? 남자 사주 갖고 왔다니까"라고 말해 궁금증을 자아냈다.

하지원, 무당 만났다가 혼쭐났다..."전생에 잘생긴 남자, 재수없다"

제작진이 "잘생긴 남자였냐"고 묻자 무당은 하지원을 가리키며 "잘생겼지 않냐"라고 되물었다. 하지원의 전생이 남성이었으며, 외모 역시 뛰어났을 가능성을 언급한 것.

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이어 제작진이 "전생에는 잘생기고 현생엔 예쁘다"고 하자 무당은 갑자기 "좀 재수없다. 누구는 화장을 겁나 해야 하는데 왕짜증난다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

무당은 하지원을 바라보며 장난스럽게 불만을 쏟아냈고, 하지원 역시 당황한 듯 웃음을 보였다.

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이에 하지원은 "못생기지 않았다"는 듯 손사래를 치며 무당의 말을 부정했다. 그러자 무당은 "화장을 지워봐라. 진상이지"라고 농담을 던지며 다시 한번 하지원을 놀렸다.

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shyun@sportschosun.com