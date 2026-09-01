"금 1돈 아닌 2돈 줬다"…김영옥 돌직구에 김구라 '진땀 뻘뻘' 사과

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김영옥이 김구라와의 특별한 인연을 공개했다.

1일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 배우 김영옥이 스페셜 게스트로 출연했다.

이날 김영옥은 지난 5월 세상을 떠난 남편 故 김영길을 언급하며 먹먹한 그리움을 드러냈다. 오랜 투병 생활을 이어온 남편과 67년을 함께한 김영옥은 "습관처럼 (함께 있다가) 하루아침에 훌쩍 가니까 외출했다가 들어와서 음식을 먹을 때도 아직까지는 낯설다"고 털어놨다.

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오랜 세월 일상을 함께했던 반려자의 빈자리가 여전히 익숙해지지 않는다는 고백에 출연진 역시 안타까움을 감추지 못했다.

김영옥은 먼저 배우자를 떠나보낸 동료 배우 반효정, 사미자, 백수련 등의 위로가 큰 힘이 되고 있다고 밝혔다.

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특유의 유쾌한 입담도 잃지 않았다. 김영옥은 동료들을 가리켜 "그것들이 다 과부지"라며 "내가 '우리가 어쩌다 과부협회가 됐다'고 했더니 '언니, 우린 과부가 아니라 독거노인이다'라고 하더라"고 전해 웃음을 안겼다. 같은 아픔을 먼저 겪은 동료들과 농담을 주고받으며 서로를 위로하고 있는 것.

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그런가 하면 김영옥과 김구라의 특별한 인연도 공개됐다. 김구라는 "우리 애 돌 때 큰돈을 주셨다. 금 한 돈을 주셨다"고 김영옥에게 고마움을 표했다. 그러자 김영옥은 곧바로 "두 돈이다"라고 정정했고, 뜻밖의 실수를 깨달은 김구라는 황급히 사과하며 진땀을 빼 웃음을 자아냈다.

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김영옥은 "그게 고맙다고 고기도 보내고 떡도 보낸다"며 꾸준히 답례를 챙기는 김구라에게 고마움을 드러냈다.

이에 김구라는 "그 돈을 잘 뒀다가 우리 애 등록금으로 쓸 거다"라고 말해 김영옥에게 받은 선물을 소중하게 간직하고 있음을 전했다.

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olzllovely@sportschosun.com