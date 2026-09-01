"드세고 꼴값상" 박은영, 역술가 돌직구에 당황…'의사♥' 남편도 인정

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 박은영 셰프가 역술가로부터 "드세고 꼴값상"이라는 예상치 못한 관상 풀이를 받았다. 현장에 있던 남편까지 박은영의 실제 성격을 폭로하며 웃음을 더했다.

1일 유튜브 채널 '밥은영'에는 '누가 더 미인상이에요? 박은영 쌍둥이 자매 외모 대결 드디어 결판냈습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 박은영은 쌍둥이 언니와 함께 역술가 박성준을 만나 사주와 관상을 통해 인생의 흐름을 살펴봤다.

Advertisement

박성준은 쌍둥이 자매에 대해 "태어난 생년월일시에 의한 대운과 얼굴은 얼핏 보면 닮았지만 관상은 달라서 달라지는 부분이 생긴다"고 설명했다.

이어 "큰 운의 흐름은 비슷하지만 누구를 만나는지에 따라서도 달라진다"며 두 사람의 관상을 본격적으로 풀이했다.

Advertisement

특히 박은영을 살펴보던 박성준은 거침없는 돌직구를 날렸다.

Advertisement

그는 "근본적으로 자기 기질과 기운이 강하다. 드세다"며 "까다롭고 까칠한 가운데 충동적인 꼴값상"이라고 말해 박은영을 당황하게 했다.

Advertisement

뜻밖의 관상 결과에 박은영은 쌍둥이 언니를 끌어들였다.

박은영은 "언니도 쌍둥이인데 꼴값이면 같은 꼴값이어야 하는 것 아니냐"고 억울해했지만, 박성준은 단호하게 "정도의 차이다"라고 답해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

여기에 박은영의 남편까지 가세했다. 촬영 현장을 지켜보던 남편은 아내에게 아쉬운 점을 묻자 "남의 말을 잘 안 듣는다"고 솔직하게 폭로했다.

역술가가 박은영의 강한 기질을 언급한 직후 나온 남편의 발언에 현장에서는 웃음이 터졌다.

박은영은 지난 2024년 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 '중식 여신'으로 출연하며 대중적인 인지도를 높였다. 뛰어난 중식 실력은 물론 밝고 당당한 캐릭터로도 관심을 받았다.

또한 박은영은 지난 5월 성형외과 의사와 결혼해 신혼생활을 시작했다. 결혼 후 유튜브 등을 통해 남편과 함께하는 일상을 공개하고 있는 가운데, 이번에는 남편까지 직접 아내의 실제 성격을 폭로하며 유쾌한 부부의 모습을 보여줬다.

narusi@sportschosun.com