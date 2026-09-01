111퍼센트 지주사 슈퍼패스트, PC·콘솔 게임 투자 확대…트라이펄·키메이커 낙점

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모바일게임사 111퍼센트의 지주사 슈퍼패스트가 PC·콘솔 게임을 중심으로 한 투자 및 퍼블리싱 사업 확대에 나선다. 게임 발굴 프로그램을 통해 개발사 두 곳을 새롭게 확보하고, 스팀 전문 레이블을 앞세워 글로벌 시장 공략에 나선다는 구상이다.

슈퍼패스트는 게임 발굴 및 투자·육성 프로그램 '슈퍼패스트 넥스트(SUPERFAST NEXT)'의 최종 선정팀으로 트라이펄게임즈와 키메이커게임즈를 확정했다고 1일 밝혔다.

슈퍼패스트 넥스트는 성장 가능성이 높은 게임과 개발사를 발굴해 투자와 사업 성장을 지원하는 프로그램이다. 이번 공모에는 모두 100개 팀이 지원했으며, 서류 심사를 통과한 20개 팀이 지난달 피칭데이에 참가했다. 슈퍼패스트는 게임의 완성도와 개발 역량, 성장 가능성 등을 종합적으로 검토한 끝에 두 개발사를 최종 선정했다고 전했다.

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트라이펄게임즈는 24년 경력의 정만손 대표를 중심으로 베테랑 개발진이 모인 PC·콘솔 풀3D 액션게임 전문 개발사다. 현재 카카오엔터테인먼트의 웹툰 IP를 활용한 로그라이트 액션게임 '레벨업 못하는 플레이어'와 소울라이크 장르 신작 'V.E.D.A'를 개발하고 있다.

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키메이커게임즈는 이남원 대표가 운영하는 1인 개발 스튜디오다. 지난 10년간 '다크소드', '언디스트로이드' 등을 선보였으며 누적 다운로드 1000만회를 기록했다.

신작 '아이언 섀도우: 서바이벌 프로토콜'은 서바이벌 장르에 액션 요소를 결합한 타이틀이다. 최근 스팀에서 데모 버전을 공개해 글로벌 이용자들의 평가를 받으며 출시 전부터 시장성을 확인하고 있다.

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두 개발사가 준비중인 신작은 모두 내년 상반기 정식 출시를 목표로 한다. 슈퍼패스트는 자사의 스팀 전문 퍼블리싱 레이블 '오프문(OFFMOON)'을 통해 두 타이틀의 글로벌 퍼블리싱을 맡는다.

이번 프로그램은 자체 개발작을 확보하는 방식이 아니라 외부 개발사의 가능성 있는 프로젝트를 발굴하고 투자한 뒤 글로벌 퍼블리싱까지 연결하는 구조를 구축했다는 점이 특징이다. 111퍼센트가 모바일게임 개발·서비스 과정에서 축적한 사업 경험과 슈퍼패스트의 투자·육성 역량, 오프문의 스팀 퍼블리싱 역량을 결합하려는 전략으로 풀이된다.

김강안 슈퍼패스트 대표는 "출품작을 직접 플레이하며 게임의 재미와 개발 역량, 성장 가능성을 면밀히 검토해 두 팀을 선정했다"며 "우수한 IP 발굴과 투자를 아끼지 않는 슈퍼패스트의 지향점에 맞춰 시너지를 창출할 것"이라고 말했다.

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정만손 트라이펄게임즈 대표는 "정형화된 프로세스가 아닌 목표 달성을 위한 최적의 방법을 고민하는 슈퍼패스트의 비전에 공감해 지원을 결정했다"며 협력을 통해 의미 있는 성과를 만들겠다는 뜻을 밝혔다. 이남원 키메이커게임즈 대표는 "1인 개발사로서 겪는 마케팅과 홍보의 한계를 슈퍼패스트의 인프라를 통해 극복할 수 있을 것"이라며 "전문적인 피드백을 바탕으로 게임 완성도를 더욱 높이겠다"고 말했다.

모바일게임으로 성장한 회사가 PC·콘솔과 글로벌 시장으로 투자 영역을 넓히는 가운데, 이번에 선택한 두 작품이 실제 흥행으로 이어질지는 슈퍼패스트의 새로운 투자 전략을 가늠하는 첫 시험대가 될 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com