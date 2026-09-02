이병헌도 없는데..이민정, 중국 인파에 휩쓸려 아들 잃어버릴 뻔 "십년감수했다"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 남편 이병헌 없이 양가 부모님을 모시고 떠난 중국 여행에서 가족을 잃어버릴 뻔한 아찔한 상황을 겪었다.

1일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 이민정이 이병헌 없이 양가 부모님과 아이들을 데리고 중국 대련으로 효도 여행을 떠난 모습이 공개됐다.

무사히 중국에 도착한 가족들은 저녁 식사를 마친 뒤 관광에 나섰다. 그러나 밖으로 나오자 관광객들로 거리가 가득 차 발 디딜 틈조차 없었다.

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이민정은 "사람이 너무 많다. 역시 계획대로 되는 게 하나도 없군"이라며 당황한 모습을 보였다.

특히 이날 이민정은 딸 서이와 곤돌라를 탈 예정이었다. 하지만 서이가 잠들면서 먼저 숙소로 돌아가게 됐고, 이민정은 "오늘 딸 서이를 데리고 곤돌라를 타려고 했는데 딸이 잠들어서 먼저 숙소로 갔다"며 아쉬워했다.

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설상가상 가족들까지 관광객들 인파 속에서 뿔뿔이 흩어졌다. 이민정은 "가족들이 이 사람 많은 곳에서 지금 뿔뿔이 흩어졌다"며 걱정스러운 표정을 지었다.

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이어 "큰일났다. 그래서 한 명은 여기 서 있기로 하고 한 명은 찾으러 가기로 하고 지금 난리가 났다"며 큰 목소리로 아들 준후를 찾기 시작했다.

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다행히 얼마 지나지 않아 아들과 가족들을 다시 만났다. 이민정은 "드디어 만났다. 정말 십년감수했다"며 안도한 듯 머리를 쓸어내렸다.

아들 준후 역시 혹시 가족을 또 잃어버릴까 할머니들의 손을 꼭 붙잡은 채 이동해 눈길을 끌었다.

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이민정은 "너무 놀래 가지고 집에 갈까 하다가 '그래도 여기까지 왔는데, 이렇게까지 기다리고 길까지 헤맸는데 타자' 이래가지고 지금 타러 가고 있다"며 우여곡절 끝에 곤돌라를 타러 향했다.

한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

shyun@sportschosun.com