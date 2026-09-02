'구준엽 처제' 서희제 "언니 故서희원 거의 매일 꿈에 나와…목에 이름 새겼다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 서희제가 세상을 떠난 언니 서희원을 향한 여전한 그리움을 털어놨다. 언니를 거의 매일 꿈에서 만난다는 고백도 전했다.

1일 타이완판 'VOGUE(보그)'는 2026년 9월호 커버를 장식한 서희제의 화보와 인터뷰를 공개했다. 이번 화보는 서희제가 홀로 주인공이 된 커버라는 점에서도 의미를 더했다.

서희제는 인터뷰에서 언니 서희원을 떠나보낸 뒤 다시 활동에 나서기까지의 솔직한 심경을 밝혔다.

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그는 복귀 시점에 대해 "나에게는 지금 복귀하는 것도 조금 이르다고 생각한다. 이제 겨우 1년이 지났기 때문"이라며 "사실 마음속에는 아직 많은 감정이 남아 있다"고 털어놨다.

그럼에도 다시 카메라 앞에 서기로 결심한 데는 주변 사람들의 바람이 컸다고 했다. 서희제는 제작진과 방송사뿐 아니라 어머니 역시 자신이 다시 일어서는 모습을 보고 싶어 했다며 "집에서 슬퍼하고 있는 것보다 밖으로 나가 용감하게 이 모든 것을 마주하는 게 낫겠다고 생각했다"고 말했다.

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특히 먼저 세상을 떠난 서희원을 언급하는 대목에서는 깊은 그리움이 고스란히 드러났다. 서희제는 "거의 매일 언니 꿈을 꾼다"고 고백했다. 꿈속에서도 두 사람은 과거와 크게 다르지 않았다. 함께 방송을 진행하고, 일을 하고, 사진을 찍거나 모임에 참석한다고 했다.

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모든 꿈이 행복하기만 한 것도 아니었다. 일이 잘 풀릴 때도, 그렇지 않을 때도 있고 즐거울 때도, 그렇지 않을 때도 있다고. 서희제는 그런 모습조차 "예전과 같다"고 표현했다. 현실에서는 더 이상 만날 수 없는 언니와 꿈에서만큼은 여전히 평범한 일상을 함께 살아가고 있는 셈이다.

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슬픔을 감추는 순간에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 세 딸 앞에서는 되도록 강한 모습을 보이려 하지만, 때때로 혼자 방에서 몰래 눈물을 흘린다는 것. 그럴 때면 딸들이 다가와 엄마를 안아준다고 했다.

서희제는 인터뷰 마지막에 '20세의 서희제가 지금의 자신에게 어른이 된다는 게 무엇이냐고 묻는다면 뭐라고 답하겠느냐'는 질문도 받았다.

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그의 답은 지난 1년의 시간을 그대로 담고 있었다. "어른이 된다는 건 정말 쉽지 않은 일이다. 많은 일을 마주해야 한다. 나와 아주 멀리 떨어져 있다고 생각했던 일이 갑자기 일어날 수도 있다. 그것을 받아들일 준비를 해야 한다."고.

서희원의 이름에서 따온 '媛'(원)이라는 글자를 목 뒤에 새긴 서희제. 언니는 떠났지만 그의 삶 곳곳에는 여전히 서희원이 남아 있었다.

한편 서희원은 지난해 2월 가족들과 일본 여행 중 독감에 걸린 뒤 폐렴으로 악화돼 갑작스럽게 세상을 떠났다. 향년 48세. 서희제는 당시 "이번 생에서 언니의 동생으로 살 수 있어 행복했다"고 애도했다.

서희원은 한국에서도 그룹 클론 출신 구준엽과의 러브스토리로 잘 알려져 있다. 두 사람은 1990년대 후반 약 1년간 교제했으나 결별했고, 이후 각자의 삶을 살았다. 서희원은 2011년 중국 사업가 왕샤오페이(왕소비)와 결혼해 1남 1녀를 뒀지만 2021년 이혼했다.

이후 구준엽이 약 20년 전 사용했던 서희원의 전화번호로 연락하면서 두 사람의 인연이 다시 이어졌다. 재회한 두 사람은 2022년 혼인신고를 하고 부부가 됐고, 오랜 세월을 돌아 다시 만난 러브스토리로 한국과 타이완에서 큰 화제를 모았다.

그러나 결혼 약 3년 만에 서희원이 갑작스럽게 세상을 떠나면서 두 사람은 사별했다. 구준엽은 아내를 떠나보낸 뒤에도 타이완에 머물며 서희원을 추모해 왔다. 특히 서희원의 묘소를 꾸준히 찾는 모습이 현지 매체를 통해 전해지며 안타까움을 더했다.

서희원과 서희제 자매는 1990년대 그룹 SOS로 함께 데뷔한 뒤 오랜 시간 타이완 연예계를 대표하는 자매 스타로 사랑받았다.

olzllovely@sportschosun.com