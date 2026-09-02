전현무 조작 논란' 부담됐나…'나혼산' 공식 행사 돌연 불참→SNS 홍보는 계속

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 전현무의 카자흐스탄 '즉흥 여행'을 둘러싼 조작 논란이 이어지고 있는 MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다' 제작진이 예정됐던 공식 행사에 돌연 불참했다. 다만 공식석상에는 모습을 드러내지 않은 것과 달리 SNS를 통한 이번 주 방송 홍보는 정상적으로 이어가고 있다.

1일 서울 중구 서울신라호텔에서는 '2026 올해의 브랜드 대상' 시상식이 열렸다. '나 혼자 산다'는 관찰 예능 프로그램 부문에서 5년 연속 수상자로 선정됐다.

당초 프로그램을 대표해 정지운 PD가 포토월과 행사에 참석해 수상 소감을 밝힐 예정이었다. 지난달 31일 주최 측이 공개한 참석자 명단에도 '나 혼자 산다' 측이 포함돼 있었다.

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하지만 정지운 PD는 이날 포토월에 모습을 드러내지 않았다. 불참 결정은 행사 당일 오전 이뤄진 것으로 알려졌다. 전현무의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 논란이 계속되는 상황에서 제작진의 공식석상 참석이 부담으로 작용한 것 아니냐는 해석도 나오고 있다.

공식 행사에는 불참했지만 '나 혼자 산다'의 방송 홍보는 예정대로 이어졌다.

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'나 혼자 산다' 측은 이날 공식 SNS에 샤이니 민호의 이번 주 방송 예고 영상을 게재했다. 제작진은 "열정남 민호 회원님이 달라졌어요!"라며 새로운 취미로 분재 만들기에 도전한 민호의 일상을 소개했다. 이어 "이번주 금요일 밤 11시 10분 '나 혼자 산다' 본방사수"라며 시청을 독려했다.

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카자흐스탄 촬영 논란과 관련한 추가 설명 없이 공식 행사에는 불참하면서도 SNS를 통한 방송 홍보는 계속하고 있는 셈이다.

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앞서 '나 혼자 산다'는 지난달 14일과 21일 방송을 통해 전현무가 휴식 시간을 이용해 카자흐스탄 알마티로 즉흥 여행을 떠나는 모습을 공개했다. 방송에서 전현무는 인천국제공항에 도착한 뒤 여행지를 고민하다 카자흐스탄을 선택하고 당일 항공권을 구매해 출국하는 모습으로 그려졌다.

그러나 방송 이후 실제로 아무런 사전 준비 없이 촬영이 가능한지를 두고 의문이 제기됐다. 특히 전현무가 현지에서 렌터카를 이용한 장면을 두고 카자흐스탄에서 운전하려면 한국 운전면허증의 러시아어 번역·공증 서류 등이 필요하다는 지적이 나오면서 '즉흥 여행' 콘셉트에 대한 의혹이 커졌다.

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이에 제작진은 지난달 25일 "전현무 씨의 카자흐스탄 여행은 방송에 공개된 내용 그대로"라고 의혹을 부인했다. 이어 전현무가 출발 직전 현지 렌터카 업체가 요구한 국제운전면허증과 여권을 제출하고 차량을 대여했다며 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 밝혔다.

하지만 이후 알마티시 측이 해당 촬영이 관광 당국의 지원을 받아 진행됐다고 소개하면서 논란이 다시 불거졌다.

결국 제작진은 지난달 31일 두 번째 입장을 내고 "알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없다"면서도 "현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행됐다"고 설명했다.

첫 입장에서 '촬영 지원이나 협찬을 받은 사실이 없다'고 밝힌 것과 달리 두 번째 입장에서는 현지의 행정 및 촬영 협조를 받은 사실을 공개하면서 해명이 달라졌다는 지적도 이어졌다.

이런 가운데 논란 이후 처음 예정됐던 공식석상에 '나 혼자 산다' 제작진이 결국 모습을 드러내지 않으면서 카자흐스탄 촬영을 둘러싼 후폭풍이 계속되고 있다.

olzllovely@sportschosun.com