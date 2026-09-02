'하정우 제수' 황보라, "우리집 어디냐" 친정엄마 치매 검사에 충격.."후회스러워"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 황보라가 육아를 도와주던 친정엄마의 치매를 걱정해 검사를 받았다가 뜻밖의 진단을 접하고 충격에 빠졌다.

1일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 황보라가 친정엄마와 함께 신경과 전문병원을 찾아 치매 검사를 받는 모습이 공개됐다.

황보라는 "저처럼 부모님이 육아 도와주시는 분들 계실까요? 바쁜 저희 부부를 대신해 부모님이 우인이를 자주 봐주시는데요. 요즘 들어 저희 엄마가 부쩍 깜빡깜빡하시는 일이 많아져서 이번엔 모시고 치매 검진을 받고 왔어요"라고 밝혔다.

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이어 "물 틀어놓고 그대로 나오시기도 하고 했던 말씀을 또 하시기도 하고… 걱정되는 마음으로 초조하게 검사 받고 마주한 결과가 너무너무 충격이었답니다"라고 전해 결과에 대한 궁금증을 높였다.

황보라는 특히 엄마와 육아 방식이 달라 갈등을 빚었던 일을 털어놓으며 "사실 엄마와 육아 방식이 달라 종종 부딪히곤 했거든요. 근데 그게 엄마에겐 큰 스트레스로 다가와서 우울증까지 오게 하고 전부 제 탓인 것 같아서 후회스럽더라고요"라고 고백했다.

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황보라는 "뇌 건강 상태, 치매 올 확률을 검사 받으러 간다"며 긴장된 표정으로 신경과 전문병원으로 향했다.

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그는 "건강검진에서는 아무 이상 없이 정상으로 나왔던 것 같은데 오늘 한 번 받아보겠다. 제발 별일 없길"이라며 걱정스러운 마음을 드러냈다.

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검사를 앞두고 엄마를 타박하면서 어색해진 분위기가 이어지자 황보라는 가위바위보를 하자며 분위기를 풀기도 했다.

드디어 엄마의 검사 차례가 되자 황보라는 "엄마를 설득시키기가 정말 쉽지 않았는데 막상 와보니까 걱정된다"며 불안한 마음을 내비쳤다.

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이어 외할머니의 사례도 떠올렸다. 황보라는 "예전에 외할머니가 돌아가셨다고 해서 집으로 내려갔는데 엄마가 가자마자 이상한 소리를 하면서 '우리 엄마가 왜 저기 있냐', '우리 집 주소가 어디냐'고 하더라. 검사해보니 심리적인 문제였더라"고 말했다.

육아를 시작하면서 '나를 위한 삶'을 내려놓은 엄마의 모습에 황보라의 걱정은 더욱 커졌다.

검사는 뇌파검사와 자율신경 검사 등으로 이어졌다. 엄마는 "엄마를 왜 이런 데 데리고 오냐. 아직까지 이런 거 받을 그건 아닌데"라고 투덜거리기도 했다.

황보라는 "아빠는 자기도 해보고 싶다 하더라"며 가족의 건강을 걱정하는 마음을 드러냈고, 검사 과정에서 쌓였던 복잡한 감정에 결국 서운함을 내비치기도 했다.

이후 의사는 "지금 어머니께서 보여주시는 건망증은 일시적인 현상일 가능성이 높다"고 설명했다. 하지만 이어진 결과는 예상 밖이었다. 어머니에게 중증의 우울증이 있다는 진단이 내려진 것.

황보라는 뜻밖의 결과에 충격을 받았고, 엄마가 겪어온 스트레스와 자신의 육아 방식까지 돌아보며 미안한 마음을 드러냈다.

다행히 치매 발생 확률은 20%로 낮은 편이었다. 의사는 "지금의 스트레스가 잘 관리되면 좋아지실 거다"라며 황보라와 어머니를 안심시켰다.

한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 둘째 아들이자 하정우의 동생인 김영훈 씨와 결혼했다. 2024년 첫째 아들을 출산했으며, 현재 둘째 아이를 갖기 위한 시험관 시술에도 도전하고 있다.

shyun@sportschosun.com