'89세' 김영옥, 10년째 하반신 마비 손자 간병 중 남편 사별..."응어리만 남아"

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 김영옥이 교통사고로 하반신 마비 판정을 받은 큰손자를 8년째 돌보고 있는 사연을 털어놨다.

1일 방송된 MBC '플레이리스트 109'에서 김영옥은 자신의 인생에서 힘들었던 순간들을 돌아보며 큰손자에게 닥친 안타까운 사고를 언급했다.

김영옥은 "그다음에 내가 어려웠던 시절은 '나한테 이런 일이 있을까' 싶었다. 지금도 내가 데리고 있다"라며 큰손자가 교통사고로 하반신 마비 판정을 받았던 당시를 힘겹게 떠올렸다.

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김영옥의 손자는 2015년 무면허 음주운전 차량에 치여 하반신 마비 판정을 받았다. 김영옥은 2024년 채널A '금쪽상담소'에 출연해 손자를 8년째 돌보고 있다며 "운전자가 정말 원망스럽다. 멀쩡한 애를, 대포차로 만취 상태에서 그냥 들이받은 거다. 죽을 뻔했다"고 밝힌 바 있다.

딸이 오랜 간병으로 건강이 악화되면서 김영옥이 대신 손자를 돌보게 된 것으로 알려졌다.

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여기에 남편과의 사별까지 겹쳤다. 김영옥은 "그리고 나서 지난 5월 17일에 남편이 세상을 떠났다. 남편이 가고 나서 좀 뭉클하고 남편의 빈자리가 느껴진다"고 말했다.

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이어 "그렇게 잘하고 따뜻한 마누라는 아니었는데 그냥 너무 미안했다. 남편이 뭘 하자고 하면 반대만 했다. 일 저지를까 봐"라며 남편을 떠나보낸 뒤 밀려온 후회도 털어놨다.

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김영옥은 "남편이 하고 싶었던 것을 내가 너무 말리지 않았나 후회가 된다. 그게 응어리가 된다. 나는 안 그럴 줄 알았다. 씩씩하게 뭐 이런 건 거짓말이다"라며 담담하지만 먹먹한 심경을 전했다.

이를 들은 딘딘은 "제가 장례식장 가서 '괜찮냐'고 했는데 '우리들은 오늘 갈 수도 있고 내일 갈 수도 있으니 괜찮아'라고 하셨다"고 당시를 떠올렸다.

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김영옥은 "나는 그냥 긍정적으로 산다. 인생 나만 그런 게 아니고 받아들여야 한다. 죽는다는 게 좋은 사람은 없다"며 힘겨운 일을 겪으면서도 삶을 받아들이는 자신의 마음가짐을 전했다.

shyun@sportschosun.com