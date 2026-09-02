진선규♥박보경, 카드 끊겨 쌀도 못 샀던 신혼…"한 달 수입 30만원"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 진선규, 박보경 부부가 한 달 수입 30만원으로 생활하며 카드가 끊겨 쌀조차 사지 못했던 신혼 시절을 떠올렸다.

1일 유튜브 채널 '내가 매일 기쁘게'에는 진선규, 박보경 부부가 출연해 MC 박시은, 진태현 부부와 이야기를 나누는 모습이 공개됐다. 두 사람이 방송에 동반 출연한 것은 데뷔 후 처음이다.

이날 진선규는 경제적으로 가장 힘들었던 시절을 묻자 쌀통까지 비었던 순간을 떠올렸다.

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진선규는 "카드가 끊겼고 공연을 했는데 공연 페이가 좀 늦게 나오기 시작했다"며 "한 달 빚 갚고 또 한 달 살 때였다"고 말했다.

이어 "카드도 끊겼는데 집의 쌀통에 쌀이 없어졌다. 보경이가 쌀이 떨어졌다고 해서 쌀통을 봤는데 어떻게 해야 할지 모르겠더라"고 회상했다. 쌀을 사러 가려고 해도 카드가 정지돼 결제조차 할 수 없는 상황이었다.

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당시 진선규의 한 달 수입은 불과 30만원이었다. 진선규는 "그때 한 달 수입이 30만원이었다"며 "부수적으로 다른 데 가서 공연을 하거나 아르바이트를 하면 많으면 80만원에서 110만원이었다"고 털어놨다.

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막막한 상황에서도 박보경은 오히려 남편을 다독였다. 박보경은 당시 "괜찮아"라고 했다며 "친한 오빠한테 쌀 좀 빌려 오라고 했다"고 회상했다. 이어 "생활고는 저한테 그렇게 힘들게 다가오지 않았다"고 담담하게 말했다.

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두 사람의 신혼생활은 처음부터 넉넉하지 않았다. 진선규는 "진짜 우리는 물질적인 게 너무 없었으니까 같이 살고 싶고, 결혼하고 싶은 마음으로만 있었다"고 말했다.

함께 살 집을 마련하는 것조차 쉽지 않았다. 진선규는 "어떻게든 없는 와중에라도 같이 살고 싶어서 제가 임대아파트를 알아봤다. 혼자 하기에는 계속 안 됐다"고 설명했다.

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결국 두 사람은 혼인신고부터 한 뒤 신혼부부 임대아파트를 신청했다. 진선규는 "혼인신고를 먼저 하고 신혼부부 임대아파트를 알아봐서 남양주에 정말 작은 임대아파트에서 살게 됐다"고 밝혔다. 결혼식 역시 집 근처의 작은 결혼식장에서 올렸다.

생활비를 아끼기 위한 노력도 이어졌다. 진선규는 "가장으로서 정말 행복하게 해주고 싶었다"면서 "마트도 꼭 폐장할 때 가서 좀 싸게 해놓은 것을 많이 사 먹었다"고 당시를 떠올렸다.

월 30만원의 수입에 공연과 아르바이트를 더하며 생활하고, 때로는 쌀을 빌려야 할 정도로 어려운 시간을 보냈지만 두 사람은 함께 신혼생활을 버텨냈다.

한편 진선규와 박보경은 오랜 연애 끝에 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 진선규는 영화 '범죄도시' 등을 통해 대중적인 사랑을 받았으며, 박보경 역시 배우로 활동하며 다수의 작품에서 활약하고 있다.

narusi@sportschosun.com