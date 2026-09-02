'유튜브 잠정 중단' 덱스, 빠니보틀 ♥여친 공개엔 등판…"형수님 축하"

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[스포츠조선 김준석 기자] 유튜브 활동에 잠시 쉼표를 찍은 덱스가 빠니보틀의 여자친구 공개에는 직접 '등판'해 축하를 건넸다.

260만 구독자를 보유한 여행 크리에이터 빠니보틀(본명 박재한)은 지난달 31일 자신의 유튜브 채널에 '세계 최대 크기 크루즈 타고 신혼여행 가기'라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 빠니보틀은 크루즈 여행을 함께 떠난 여자친구를 깜짝 공개했다. 그는 "결혼은 안 했지만 신혼여행을 먼저 왔다"며 여자친구를 소개한 뒤 "신혼여행으로 하기로 합의한 거죠? 차후에 신혼여행 왜 안 가냐는 말 하는 건 아니죠?"라고 농담을 건넸다.

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빠니보틀의 여자친구는 영상에서 '메로나'라는 이름으로 소개됐다. 평소 사용하는 게임 아이디에서 따온 이름으로 알려졌다.

그동안 공개되지 않았던 빠니보틀의 여자친구가 등장하자 구독자들의 축하가 이어졌다. 특히 눈길을 끈 것은 현재 유튜브 활동을 잠정 중단한 덱스의 반응이었다.

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빠니보틀과 MBC '태어난 김에 세계일주'를 통해 인연을 맺은 덱스는 해당 영상에 직접 댓글을 남겼다.

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덱스는 "형수님 초면이지만 올 때 메로나 부탁드립니다"라며 여자친구의 닉네임을 활용한 센스 있는 농담을 던졌다. 이어 "빠니 형님, 형수님 두 분 진심으로 축하드립니다! 행복하세욥"이라고 축하했다.

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아직 결혼 전인 빠니보틀의 여자친구를 자연스럽게 '형수님'이라고 부르며 두 사람의 앞날을 축복한 것. 빠니보틀 역시 덱스의 댓글에 '좋아요'를 누르며 화답했다.

특히 덱스는 지난 6월 자신의 유튜브 채널에 '7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다'라는 제목의 영상을 올리고 유튜브 활동 잠정 중단을 선언한 바 있다.

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당시 덱스는 유튜브 활동을 쉬어가겠다는 뜻을 밝히며 당분간 재충전의 시간을 갖겠다고 알렸다. 자신의 채널에서는 모습을 보기 어려워진 상황에서도 절친 빠니보틀의 여자친구 공개에는 직접 댓글을 남기며 여전한 우정을 보여준 셈이다.

한편 빠니보틀은 이번 영상을 통해 여자친구와 크루즈 여행을 즐기는 모습을 공개하며 뜨거운 관심을 받고 있다. 영상에서 "결혼은 안 했다"고 분명히 밝힌 만큼 결혼을 공식 발표한 것은 아니지만, 여행을 '신혼여행'이라고 표현하면서 두 사람의 향후 계획에도 관심이 쏠리고 있다.

narusi@sportschosun.com