조혜련 맞아? 백발에 주름 가득, 확 늙어버린 비주얼에 깜짝

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 개그우먼 조혜련이 파격적인 노인 분장으로 시선을 사로잡았다.

조혜련은 지난 1일 자신의 SNS를 통해 "연극 '사랑해 엄마'가 사랑받고 있습니다. 철동이 엄마~~를 하며 너무 행복하고 감사합니다. 그리고 이 세상 모든 엄마들을 사랑하고 존경합니다!!!"라는 글과 함께 연극 '사랑해 엄마' 공연 당시 촬영한 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 조혜련은 무대 위 캐릭터에 녹아든 모습이다. 평소의 밝고 활기찬 이미지와 달리, 희끗한 곱슬머리와 세월의 흔적을 담아낸 얼굴이 어우러지며 단번에 분위기를 바꿨다. 눈가와 이마에 더해진 주름 표현 역시 자연스러워 극 중 인물의 연륜이 고스란히 느껴진다.

Advertisement

평소 유쾌하고 에너지 넘치는 모습으로 대중에게 익숙한 조혜련인 만큼, 무대 위 캐릭터를 위해 외모부터 과감하게 변신한 모습이 더욱 인상적이다.

조혜련은 이번 작품에서 '철동이 엄마' 역을 맡아 관객들과 만나고 있다. 공개한 글을 통해 작품에 대한 애정을 드러낸 것은 물론, 세상의 모든 엄마들에게 존경과 감사의 마음을 전하며 작품이 담고 있는 메시지에도 의미를 더했다.

Advertisement

한편 연극 '사랑해 엄마'는 2019년 제작된 작품을 조혜련이 2024년 연출을 맡아 다시 무대에 올린 코미디 가족극이다. 홀로 아들을 키워온 엄마와 아들의 이야기를 중심으로 가족을 향한 사랑과 희생을 웃음과 감동으로 풀어냈다. 조혜련은 연출과 출연을 동시에 맡아 작품을 이끌며 방송과 무대를 오가는 활발한 행보를 이어가고 있다.