"마약-대리처방NO"…과즙세연, 경찰 입건 라이브 입장→♥케이 125만원 별풍 응원[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] BJ 과즙세연이 마약 혐의로 경찰에 입건된 것에 대해 직접 입을 열었다.

과즙세연은 1일 라이브 방송을 통해 "기사 뜬 거 봤냐. 여러분이 심심할까봐 제가 기사 하나 물고 왔다. 사건이 있던 것은 6월이었고, 내가 대리처방을 받은 게 아니라 오빠(케이)랑 무슨 일이 있어서 제가 오빠 약을 엄청 먹었다"고 말했다.

최근 머리카락을 탈색한 것에 대해서는 "경찰 조사를 받을 때 검정 머리였고 머리카락 100모를 잘랐다. 이미 지나간 거라 탈색은 상관 없다"고 주장했다.

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또 과즙세연은 마약 관련 질문이 계속되자 "마약 안했습니다. 대리처방 안했습니다. 탈색 전에 조사받았습니다. 심려 끼쳐 드려 죄송합니다"라는 문구를 방송 화면에 띄우기도 했다.

이날 방송에는 과즙세연과 공개 열애 중인 케이도 등장했다. 그는 과즙세연의 방송에 입장해 "소리는 못 듣지만 오늘도 화이팅"이라며 별풍선 1만 2486개를 선물했다. 이는 약 125만원 상당이다.

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서울 강남경찰서는 7월 30일 과즙세연과 케이 등 3명을 마약류 관리법 위반(향정) 혐의로 입건했다. 케이는 향정신성 의약품으로 분류되는 수면제 졸피뎀을 지인을 통해 대리 처방받았고, 이를 과즙세연과 함께 복용한 혐의를 받는다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com