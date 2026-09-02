이센스, 강제추행 벌금형 불복→오늘(2일) 첫 공판

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 이센스가 강제추행 혐의로 법정에 선다.

2일 서울남부지법 형사 12단독 심리로 강제추행 혐의로 기소된 이센스에 대한 첫 공판 기일이 열린다.

재판부는 6월 이센스에 대해 벌금 500만원의 약식명령을 내렸지만, 이센스가 혐의를 전면 부인하며 판결에 불복, 재판을 청구하면서 법정에 서게 됐다.

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이센스는 2025년 8월 서울 용산구 이태원 클럽에서 처음 만난 여성 A씨가 거부 의사를 밝혔음에도 뒤에서 몸을 밀착하고 입맞춤을 시도하는 등 강제 추행한 혐의를 받는다.

이센스는 이와 관련 "신체적 접촉은 상호 동의와 자연스러운 분위기 속에서 이뤄진 것으로 어떠한 강제나 폭행 협박은 없었으며 상대방의 의사에 반한 부당한 접촉을 시도한 적 없다"고 밝혔다.

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그는 "작년 8월 지인들과 클럽에 갔을 때 파티에서 A씨 일행과 자연스럽게 인사했다. 이후 함께 건배하고 서로 몸이 가까이 붙은 상태로 춤을 추며 놀았다. 서로 전화번호도 교환했다. 클럽에 간 지 약 1시간 정도 됐을 때 혼자 택시를 타고 귀가했고 A씨와는 아무런 연락이나 교류가 없었다. 작년 12월 갑자기 A씨가 SNS에 저에 대한 얘기를 하고 제 연락처로 강제추행 피해를 주장하며 사과를 요구했다"라고 설명했다.

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또 "사실이 아닌 일에 사과할 생각이 없었기에 무응답으로 일관했다. 몇 달 뒤 A씨가 고소장을 제출해 정식 재판을 앞두고 있다. 재판 절차에 성실히 임해 객관적인 진실을 밝힐 것"이라고 강조했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com