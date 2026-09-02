아이유, 활동중단 속 '대군부인' ♥변우석 챙겼다..촬영장에 통큰 간식차 선물

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[스포츠조선 김소희 기자] '대군부인' 아이유가 변우석을 위해 간식차를 보내며 변함없는 우정을 과시했다.

푸드트럭 업체는 2일 SNS를 통해 "넷플릭스 드라마 '나 혼자만 레벨업' 촬영 서포트 현장!! 아이유 배우님께서 변우석 배우님과 촬영 팀을 위해 떡모를 촬영장으로 보내주셨습니다. 감사합니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 아이유가 '나 혼자만 레벨업' 주연 배우 변우석과 촬영 스태프들을 위해 보낸 간식차가 담겼다. 푸드트럭 업체 측은 "통 크게 월드스타세트로 주문해주셨습니다"라고 전하며 아이유에게 감사 인사를 전했다.

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간식차 곳곳에는 변우석을 향한 아이유의 센스 있는 응원 문구도 담겼다. 특히 변우석의 이름과 '나 혼자만 레벨업' 속 캐릭터 이름을 활용한 재치 있는 삼행시가 눈길을 끌었다.

'변우석, 우아함 레벨, 석사', '성진우, 진지하게, 우아함' 등 변우석과 극 중 캐릭터 성진우의 이름을 활용한 문구가 웃음을 자아냈다. 여기에 "같이 좀 레벨업하자. 아무튼 나혼렙팀 화이팅"이라는 메시지까지 더해져 작품 촬영에 한창인 변우석과 스태프들을 향한 따뜻한 응원을 전했다.

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아이유와 변우석은 앞서 MBC 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞추며 인연을 맺은 바 있다. 작품을 통해 가까워진 두 사람은 드라마 종영 이후에도 서로를 응원하며 인연을 이어가고 있다.

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이번 간식차 역시 두 사람의 돈독한 친분을 보여주는 일화로 관심을 모으고 있다. 촬영으로 바쁜 변우석과 제작진을 위해 아이유가 직접 응원의 마음을 전하면서 훈훈함을 더했다.

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한편 변우석은 현재 넷플릭스 새 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이다.

'나 혼자만 레벨업'은 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 하는 작품이다. 최약체 E급 헌터 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성한 뒤 점차 강해지며 세상을 구할 최강의 헌터로 성장하는 이야기를 그린다. 변우석은 주인공 성진우 역을 맡아 새로운 연기 변신에 나선다.

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아이유는 현재 활동을 잠시 중단한 상태다. 앞서 아이유 소속사 측은 지난 7월, 아이유가 오랫동안 앓아온 이관개방증 증세가 악화됨에 따라 예정됐던 공연과 새 앨범 일정을 연기한다고 알린 바 있다.

당시 아이유 역시 팬들에게 직접 자신의 상태를 설명하며 "그동안 컨디션을 제대로 돌보지 못하고 무리했던 것 같다"고 전했다. 이어 전문가들로부터 당분간 공연이 어렵다는 의견을 들었다고 밝히며 팬들의 양해를 구했다.