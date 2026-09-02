조권, 14년 함께한 반려견 떠나보냈다…“생일까지 내 곁 지켜”[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 조권이 14년을 함께한 반려견 가가를 떠나보낸 뒤 절절한 그리움을 전했다.

조권은 지난 1일 자신의 SNS를 통해 반려견 가가가 지난달 31일 오후 세상을 떠났다고 알렸다. 조권은 눈을 뜨자마자 가가에게 아침 인사를 하고 배변 패드를 교체한 뒤 약과 밥을 준비하던 일상을 떠올렸다. 그는 "하루아침에 한가해진 나의 하루"라며 가가를 돌보느라 분주했던 아침이 사라진 뒤 밀려온 공허함을 털어놨다.

가가는 조권의 생일까지 곁을 지킨 뒤 떠난 것으로 전해졌다. 조권은 가가가 세상을 떠나기 전날까지 산책을 하고 자신의 품에 안겨 있었다며 "끝내 사랑한다고 마지막 말을 못 해주었다"고 자책했다. 이어 가가를 두고 말썽 한 번 피우지 않고 다른 강아지와 싸운 적도 없는 '세상 효녀'였다고 회상했다. 아름다운 모습으로 우아하게 걸어 사람들의 시선을 끌었던 가가가 많은 이의 사랑을 받고 떠났다며 "지금은 잠자는 숲속의 공주처럼 평온하다"고 적었다.

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오랜 투병을 견딘 가가를 향한 미안함도 드러냈다. 조권은 최근 가가가 이불에 처음으로 실수했던 일을 떠올리며 다시 14년 전 아기로 돌아간 것 같았다고 했다. 기저귀를 채우고 업어 다니려 했지만, 자신이 고생할까 봐 그 전에 먼저 떠난 것 같다며 애틋한 마음을 전했다. 조권은 "작디작은 몸으로 길다면 긴 투병을 아픈 내색 없이 버티다 천사처럼 갔다"며 "14년이라는 시간의 우주가 온통 나였기에 아무리 후회 없이 잘해줬다고 생각해도 미안하고 그리운 마음은 어쩔 수 없다"고 했다.

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함께 공개된 사진에는 조권과 가가가 처음 만났던 어린 시절부터 마지막 순간까지의 기록이 담겼다. 어린 가가는 의자에 앞발을 올린 채 조권과 코를 맞댈 듯 가까이 바라보고 있어 두 사람의 오랜 인연을 짐작하게 했다.

또 다른 사진에는 조권이 가가에게 남긴 장문의 손편지가 담겼다. 편지 아래에는 가가와 함께한 시간을 의미하는 '2012.01.10-2026.08.31'이라는 날짜가 적혀 먹먹함을 더했다. 꽃으로 가득 꾸며진 관 안에서 가가는 흰색 천을 덮은 채 평온하게 눈을 감고 있다. 조권은 가가의 마지막 모습을 한참 동안 바라보며 손을 뻗어 쓰다듬었다. 가가의 앞발에는 붉은 실로 묶은 작은 하트 장식이 놓였다.

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조권은 가가를 자신의 공연을 언제나 바라봐 준 "최고의 1등 관객"이라고 표현했다. 그는 "세상에서 제일 아름답고 눈이 예쁜 착한 나의 레이디 가가에게 사랑한다고 말해주고 싶다"며 "더 안아줄걸, 가가야"라고 마지막 인사를 건넸다. 남겨진 또 다른 반려견 비버를 향해서는 "우울증에 걸리지 않게 가가가 지켜줘야 한다"고 당부하며 글을 마무리했다.

한편 조권은 2AM 멤버이자 뮤지컬 배우로 활동하며 음악과 공연, 예능 등 다양한 분야에서 대중과 만나고 있다.

다음은 조권 SNS 게시글 전문

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하루 아침에 한가해진 나의 하루,

눈뜨자마자 아침 인사를 하고,너를 위해 패드를 갈고,

아침약 준비 부터 밥까지 분주하게 준비하던

너를 위한 나의 아침은 사라졌구나,

무더웠던 여름이 눈치껏 비켜주듯 비가 많이 내리는 날

가가는 2026년 8월31일 오후5시26분 강아지별로 떠났습니다..

가가 에겐 급하진 않았나봅니다, 저의 생일까지 다 지켜보고

전날까지 산책도 하고 저의 품에 안겨 있었지만,

끝내 사랑한다고 마지막 말을 못해주었네요,

세상효녀,말썽한번 안피우고 다른 강아지들과 한번을 안싸우고,

착하디 착한 가가.

너무나 예쁘고 아름다워서 엘레강스 하게 총총 걷던

가가의 모습을 보고 한번쯤은 뒤돌아봤던 사람들,

그리고 주변의 사랑을 듬뿍 받고 가서인지

잠자는 숲속의 공주 처럼 지금은 평온 합니다.

그러나 제 마음은 한 없이 공허하고 그립고 그리워요.

가가는 주말에 처음으로 이불에 실수를 했어요,

다시 14년전 아기로 돌아간것 같았습니다.

그 이후로 빨래한 이불에 한번을 안올라온게 생각해보니

저한테 미안해서 였나봐요,귀저기 채워 업고 다녀야지 생각 했는데 고생 덜 하라고 그 전에 먼저 떠났네요..

보고싶었던 사람들 꿈에도 인사하러 와주고,

그 인사가 우리 권이 잘 부탁해 라는 뜻이었을까요.

작디작은 몸으로 길다면 긴 투병을 아픈내색 없이

잘 버티고 버텨주다 천사처럼 갔어요,

하염없이 기다려주고 바라봐 준 14년이란 시간의 우주가

온통 나였기에,아무리 후회 없이 잘해줬다 생각해도

미안하고 그리운 마음은 어쩔 수 없나 봅니다..

나의 최고의 1등 관객이었던 세상에서 제일 아름답고

눈이 예쁜 착한 나의 레이디 가가 에게

사랑한다고 말해주고 싶습니다.

더 안아줄걸,가가야!

비버 우울증 안걸리게! 가가 가 지켜줘야뎀!

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com