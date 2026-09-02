김민종, 결국 MC몽 고소...‘불법도박’ 폭로에 “명백한 허위”[공식]

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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 김민종이 자신을 불법도박 모임의 일원으로 지목한 MC몽을 결국 고소했다. 지난 5월 MC몽의 라이브 방송에서 시작된 실명 폭로전이 약 3개월 만에 경찰 수사로 넘어갔다.

김민종의 법률대리인 법무법인 오킴스의 오성헌 변호사는 지난 1일 MC몽을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 종로경찰서에 고소했다고 2일 밝혔다.

사건은 지난 5월 18일 MC몽의 라이브 방송에서 시작됐다. 당시 MC몽은 연예계 인사들이 참여한 이른바 '바둑이 도박 모임'이 존재하며 한 번에 억대 판돈이 오갔다고 주장했다.

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이 과정에서 김민종의 실명을 직접 언급했다. MC몽은 김민종이 해당 모임과 관련돼 있고 특정 사업가로부터 금전과 고급 외제차를 제공받았다는 취지의 의혹도 제기했다. 김민종 외에 다른 유명 연예인과 연예계 관계자들도 연루됐다고 주장했다.

김민종 측은 다음 날인 5월 19일 즉각 반박에 나섰다. 법률대리인은 불법도박 참여와 금품 수수, 사생활과 관련해 온라인에서 확산한 내용이 모두 명백한 허위사실이라고 밝혔다. 김민종 역시 자신을 둘러싼 주장은 사실이 아니라며 "오랜 시간 믿고 응원해 주신 분들께 실망을 드리지 않도록 신중하고 단호하게 임하겠다"는 입장을 전했다. 법률대리인 측도 어떠한 타협 없이 민·형사상 책임을 묻겠다고 법적 대응을 예고했다.

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그러나 MC몽은 김민종 측의 반박 이후에도 주장을 이어갔다. 그는 SNS를 통해 김민종과 관련 인물들이 자신들에게 유리한 진술을 해줄 사람을 찾고 있다는 취지의 추가 의혹을 제기하고 한 여성과 주고받았다는 메시지를 공개했다.

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해당 발언들은 MC몽과 원헌드레드를 공동 설립했던 차가원 피아크그룹 회장 측의 금전 분쟁이 공개적인 폭로전으로 번지는 과정에서 불거졌다. MC몽이 라이브 방송에서 여러 연예계 인사의 실명을 거론했고 김민종이 직접 법적 대응에 나선 것. 김민종 측은 MC몽의 발언으로 명예와 사회적 평판이 심각하게 훼손됐다고 판단, 약 3개월간 자료를 검토한 뒤 고소장을 제출했다고 설명했다. 확인되지 않은 의혹을 사실처럼 단정해 보도하거나 재유포한 이들에 대해서도 손해배상 청구 등 추가 조치를 검토하고 있다.

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김민종은 불법도박 참여와 금품 수수 의혹을 전면 부인하고 있다. MC몽은 관련 제보와 자료를 확보했다는 입장을 유지하고 있다. 양측의 주장이 첨예하게 맞서는 가운데 향후 경찰 수사를 통해 사실관계가 가려질 전망이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com