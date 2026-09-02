적수 없는 '오디세이', 5주차 예매량 31만장 기록..4년간 외화 개봉작 중 최고 예매량

영화 '오디세이'의 레드카펫 행사가 4일 오후 서울 영등포 타임스퀘어에서 열렸다. 샤를리즈 테론, 크리스토퍼 놀란, 맷 데이먼이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 개봉 5주 차에도 식지 않는 흥행세를 과시하고 있다.

개봉 27일째 900만 관객을 돌파하며 거침없는 흥행 신화를 이어가고 있는 '오디세이'?가 개봉 5주 차인 2일 오전 7시 기준 예매량 31만장을 돌파하며 압도적인 전체 예매율 1위를 수성했다.

이로써 '오디세이'는 31일 연속 전체 예매율 1위라는 놀라운 기록까지 이어가며 식을 줄 모르는 흥행 열기를 다시 한번 입증하고 있다.

Advertisement

특히 개봉 5주 차에 접어든 시점에도 30만장이 넘는 예매량을 기록했다는 점에서 더욱 이목을 집중시킨다.

이는 최근 4년간 개봉한 외화 중 동시기 최고 수준의 예매량으로, 1000만 관객을 동원한 '아바타: 물의 길'(2022년, 18만 9139장)을 비롯해 '엘리멘탈'(2023년, 4만 5210장), '인사이드 아웃 2'?(2024년, 3만 1700장), '주토피아 2'(2025년, 10만 6092장) 등 쟁쟁한 흥행작들의 동시기 기록을 모두 뛰어넘은 수치다.

Advertisement

개봉 한 달이 가까워지는 시점에도 좀처럼 꺾이지 않는 압도적인 예매 화력은 '오디세이'를 향한 관객들의 뜨거운 관심과 장기 흥행 저력을 다시 한번 실감케 한다.

Advertisement

개봉 5주 차에도 압도적인 예매 화력을 이어가며 장기 흥행 신드롬을 펼치고 있는 '오디세이'는 1000만 관객 돌파까지 목전에 두고 있어 앞으로 써 내려갈 새로운 흥행 기록에도 귀추가 주목된다.

Advertisement

'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com