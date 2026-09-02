"9억달러 돌파 임박"…'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 북미 흥행 역대 1위 초읽기

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 5주 연속 북미 박스오피스 1위를 달성했다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 북미 개봉 5주 차에도 박스오피스 1위를 지키며 거침없는 흥행 질주를 이어가고 있다. 5주 연속 북미 박스오피스 1위를 기록한 것은 물론, 북미 흥행 수익 8억 9천만달러를 돌파하며 약 9억달러 고지를 눈앞에 두고 있어 이목을 집중시킨다.

특히 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 북미 흥행 수익 9억달러를 돌파할 경우, 2015년 개봉한 '스타워즈: 깨어난 포스' 이후 처음이자 역대 두 번째 9억달러 기록을 세우게 된다. 북미 박스오피스 역대 2위에 올라선 데 이어 1위 기록까지 넘볼 수 있을지 귀추가 주목된다.

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월드와이드 흥행 수익 역시 23억달러를 돌파하며 글로벌 흥행 열기를 이어가고 있다. '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 곧 '아바타: 물의 길'의 월드 와이드 흥행 수익을 뛰어 넘고, 전 세계 역대 박스오피스 3위에 안착할 전망. 글로벌 영화 흥행사에 또 하나의 기록을 추가할 것으로 기대된다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com