[공식] 지예은, ♥바타 생일인 12월12일 결혼..암투병도 함께한 1년 열애 결실

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은과 위댐보이즈 바타(본명 김태현)가 오는 12월 결혼한다.

지예은 소속사 씨피엔터테인먼트 측은 2일 "두 사람은 깊은 믿음을 바탕으로 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"면서 "새로운 출발을 앞둔 두 사람의 앞날에 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다"고 전했다.

앞서 마이데일리는 "지예은과 바타가 오는 12월 12일 서울 모처에서 웨딩마치를 울린다"고 단독 보도했다. 특히 결혼식 날짜인 12월 12일은 바타의 생일인 것으로 알려져 더욱 눈길을 끈다.

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1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 약 1년간 교제하며 사랑을 키워왔으며, 서로에 대한 확신과 애정을 바탕으로 결혼을 결심한 것으로 알려졌다.

두 사람의 열애 사실은 지난 4월 처음 알려졌다. 당시 양측은 "동료로 지내오던 두 사람은 서로 좋은 감정을 갖고 만나고 있다"며 "따뜻한 시선으로 응원해 주시길 부탁드린다"고 밝히며 교제 사실을 인정했다.

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이후 두 사람은 서로를 향한 애정을 숨기지 않으며 공개적으로 사랑을 키워왔다. SNS를 통해 함께한 모습을 공개하는가 하면, 방송에서도 '강아디'라는 서로의 애칭을 언급하며 남다른 친분을 드러냈다. 특히 지예은은 바타를 향한 애정을 여러 차례 표현했으며, 바타 역시 지예은이 갑상샘암으로 힘든 시간을 보내는 동안 곁을 지킨 것으로 알려졌다.

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두 사람은 각자의 활동 영역에서도 자연스럽게 접점을 이어왔다. 바타는 지예은이 지석진과 프로젝트 그룹 '충주지씨'를 결성해 지난해 '워터밤 서울 2025' 무대에 올랐을 당시 지원사격에 나선 것으로 알려졌다. 특히 이들의 신곡 '밀크쉐이크' 무대를 위해 직접 안무 제작에 참여하며 힘을 보탰다.

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한편 지예은은 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 이후 쿠팡플레이 코미디쇼 'SNL 코리아' 시즌3, 4에서 활약하며 대중에게 이름을 알렸다. 특유의 유쾌한 매력과 솔직한 입담으로 예능에서도 존재감을 드러낸 그는 현재 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에 고정 멤버로 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.

바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더로 활동하고 있다. 위댐보이즈는 2022년 방송된 Mnet '스트릿 맨 파이터'에 출연해 준우승을 차지하며 이름을 알렸다. 이후 KBS 아이돌 서바이벌 프로그램 '메이크메이트원'에서는 코치진으로 활약했으며, 블랙핑크 제니의 '라이크 제니' 안무를 맡아 화제를 모으기도 했다.

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각자의 분야에서 활발하게 활동해온 두 사람은 동갑내기 친구에서 연인으로 발전한 데 이어 이제 부부로 새로운 출발을 앞두게 됐다. 오는 12월 결혼식을 올리고 인생의 동반자가 되는 두 사람에게 축하가 이어지고 있다.