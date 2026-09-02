[공식]지예은♥바타, 12월 12일 결혼…공개열애 8개월 만에 부부된다

지예은(왼쪽), 바타. 사진=스포츠조선DB, 바타 SNS

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 지예은(32)과 댄스 크루 위댐보이즈 리더 바타(32)가 공개 열애 약 8개월 만에 부부가 된다.

지예은 소속사 씨피엔터테인먼트는 2일 스포츠조선에 "두 사람은 깊은 믿음을 바탕으로 서로의 인생을 함께하기로 약속했다"며 "새로운 출발을 앞둔 두 사람의 앞날에 따뜻한 축하와 응원을 부탁드린다"고 밝혔다.

두 사람은 오는 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올리고 부부의 연을 맺는다.

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1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 연예계 동료로 인연을 맺은 뒤 교회에서 신앙생활을 함께하며 가까워졌고, 지난해 연인으로 발전했다. 이후 지난 4월 교제 사실을 인정하며 공개 열애를 시작했다.

열애 인정 후에는 서로를 향한 애정을 숨기지 않았다. 지예은은 예능 프로그램에서 연인 바타를 언급하는가 하면, SNS에 함께 찍은 사진을 공개하며 사랑을 키워왔다.

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두 사람은 일로도 인연을 이어왔다. 바타는 지난해 지예은과 지석진이 결성한 프로젝트 그룹 충주지씨의 곡 '밀크쉐이크' 안무 제작을 맡았다.

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지예은은 2017년 웹드라마 '하우투'로 데뷔했다. 이후 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시리즈를 통해 얼굴을 알렸고 SBS '런닝맨', 쿠팡플레이 '직장인들' , 넷플릭스 '대환장 기안장', '유재석 캠프' 등 각종 예능에서 활약하며 큰 사랑을 받았다.

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바타는 댄스 크루 위댐보이즈의 리더이자 안무가로 활동하고 있다. 2022년 Mnet '스트릿 맨 파이터'에 출연해 준우승을 차지하며 이름을 알렸고, 지코 '새삥', 제니 '라이크 제니', 슈퍼엠 '호랑이' 등 안무를 맡으며 주목받았다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com