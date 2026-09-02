2AM 이창민, 9kg 감량후 확 달라진 비주얼..비결은 비만약 아닌 '이것'(전현무계획4)

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 2AM 리더 이창민이 9kg 감량 비화를 전했다.

오는 4일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 10회에서는 전현무가 2AM 이창민·조권·임슬옹·정진운과 '배가 퐝퐝, 입이 더억 벌어지는' 포항&영덕 먹트립에 나선 현장이 펼쳐진다.

이날 포항에 뜬 전현무는 "오늘도 그 녀석은 없다"며 해외 스케줄로 잠시 자리를 비운 곽튜브를 언급한다. 이어 그는 "그래도 오늘은 빈자리가 넘친다. 네 분과 함께하기 때문~"이라며 2AM을 소환한다. 직후 이창민·조권·임슬옹·정진운은 데뷔곡인 '이노래'를 '과메기, 포항 물회'로 개사해 불러 시작부터 큰 웃음을 안긴다. 전현무는 이창민에게 "오랜만에 봤는데 좀 달라졌다"며 칭찬하고, 이창민은 "'무명전설' 경연하면서 9kg이 빠졌는데…"라며 감량 비화를 털어놔 모두를 놀라게 한다.

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훈훈한 인사 후, 전현무는 "첫 끼는 포항에만 있는 음식"이라며 네 사람을 3대째 이어온 '모리국수' 단일메뉴 노포로 이끈다. 이창민을 알아본 사장님이 섭외를 허락하자, 그는 트로트 한 소절을 불러주며 분위기를 달군다. 이후 푸짐한 해산물이 잔뜩 들어간 모리국수가 나오고, 다섯 남자는 '후루룩' 소리가 가득한 '면치기 먹방'을 선보인다. 그러던 중 전현무는 "이창민이 '무명전설'로 트로트에 도전했는데 멤버들 반응은 어땠냐?"고 묻는다. 임슬옹은 "창민이 형이 원래 데뷔 때부터 트로트를 잘 불렀는데…"라며 솔직한 속내를 밝힌다. 그러자 이창민은 "사실 예선에서 떨어지면 멤버들 볼 면목도 없고, 지금까지 쌓아온 보컬리스트 이미지가 무너질까 봐…"라며 경연 당시 느꼈던 부담감을 털어놓는다.

20년 차 보컬리스트 이창민이 트로트에 도전하며 품었던 속이야기가 무엇인지는 4일(금) 밤 9시 10분 방송되는 '전현무계획4' 10회에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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