김진, 알마티行 당일 발권 실패→‘나혼산’ 저격 “즉흥인 척, 진실하지 못해”

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[스포츠조선 박아람 기자] MBC 예능 프로그램 '나 혼자 산다'의 전현무 카자흐스탄 여행을 둘러싼 논란이 다시 확산되고 있다. 채널A 김진 앵커가 실제 항공권 예매를 시도한 화면을 공개하며 방송 속 '즉흥 여행' 설정에 의문을 제기하면서다.

김진은 1일 개인 계정에 카자흐스탄 알마티행 항공권 검색 결과를 담은 사진을 게시했다. 공개된 화면은 전현무와 제작진을 포함한 8명이 9월 1일 알마티로 출국하는 조건으로 항공편을 조회한 결과였다.

하지만 검색 결과에서는 예약할 수 있는 항공편이 없다는 안내가 표시됐다. 김진은 이를 근거로 제작진까지 포함한 여러 명이 출발 당일 알마티행 항공권을 확보하는 것이 현실적으로 어려웠다고 주장했다.

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김진은 "'나 혼자 산다'의 방송도 해명도 진실하지 못하다"며 "알마티행 항공권 6~8장을 당일에 구매하는 것은 불가능했다"고 지적했다.

이어 김진은 "당일 카자흐스탄 알마티 항공권 제작진까지 8명 발권 실패"라고 평하며 직접 항공권을 조회한 결과를 공개했다.

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또 다른 게시글에서는 "알마티로부터 촬영 협조 받아놓고. 마치 즉흥 여행처럼 즉석에서 렌터카도 빌리더니. 해명도 방송도 진실하지 못한 MBC '나혼산'. 저는 알마티 항공권 6~8명을 당일에 사는 건 불가능했다"고 덧붙였다.

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이번 논란은 지난달 방송된 전현무의 카자흐스탄 알마티 여행 편에서 비롯됐다. 방송에서 전현무는 미리 여행지를 정하지 않은 채 인천국제공항을 찾았고, 현장에서 알마티행을 결정하는 모습을 보였다.

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이후 항공권 발권과 현지 렌터카 이용 과정까지 방송에 담기면서 실제 여행 역시 즉석에서 준비된 것처럼 연출됐다. 그러나 방송 이후 여러 명의 제작진이 함께 움직이는 해외 촬영을 당일 결정하고 항공권과 현지 촬영 준비까지 마치는 것이 가능한지에 대한 의문이 제기됐다.

일각에서는 방송에 등장한 여행 준비 과정이 실제 촬영 상황과 다를 수 있다는 주장이 나왔고, 현지 기관의 촬영 지원이나 협찬 여부에 대한 의혹도 함께 제기됐다.

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제작진은 논란이 커지자 지난달 25일 공식입장을 내고 "이번 카자흐스탄 여행과 관련해 촬영 지원이나 협찬 등을 받은 사실은 없다"고 밝혔다.

하지만 이후 알마티시 관광청의 현지 지원과 관련한 내용이 알려지면서 제작진은 다시 한 번 입장을 내놓았다.

지난달 31일 제작진은 "카자흐스탄 방송분은 알마티시 관광청으로부터 금전적 협찬이나 제작비 지원을 받은 사실은 없으며, 현지 촬영에 필요한 행정적 절차와 현장 진행에 필요한 촬영 협조를 받아 원활하게 진행되었음을 밝힌다"고 설명했다.

첫 번째 입장에서는 촬영 지원이나 협찬을 받은 사실이 없다고 밝혔지만, 추가 입장에서는 금전적인 협찬이나 제작비 지원은 없었고 행정 절차와 촬영 진행을 위한 협조는 받았다고 구체적으로 설명한 것이다.

이에 따라 제작진의 해명이 처음과 비교해 달라진 것 아니냐는 지적도 이어졌다. 특히 제작진의 항공권이 방송에서 보여진 것처럼 출발 당일 마련된 것이 아니라 촬영을 앞두고 미리 준비됐다는 주장까지 나오면서 '즉흥 여행'이라는 방송 설정 자체에 대한 의문도 커졌다.

결국 현재 논란의 중심에는 전현무의 알마티행이 실제로 방송에서 보여준 것처럼 현장에서 즉석으로 결정된 것인지, 그리고 현지 기관의 촬영 협조가 어느 수준까지 이뤄졌는지가 자리하고 있다.

김진이 직접 항공권을 검색한 결과까지 공개하면서 논란이 재점화된 가운데, '나 혼자 산다' 측이 추가로 입장을 밝힐지 관심이 모이고 있다.

tokkig@sportschosun.com