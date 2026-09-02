'따뜻한 배우' 정일우, 네팔 홍수 피해에 남몰래 선행..긴급구호 동참

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 정일우가 대규모 홍수로 피해를 입은 네팔 지역 주민과 아동들을 돕기 위한 나눔에 동참했다.

굿네이버스는 2일 정일우가 네팔 홍수 피해 복구와 이재민 지원을 위해 기부금을 전달했다고 밝혔다. 전달된 후원금은 누와코트와 고르카를 비롯한 주요 피해 지역의 긴급구호 활동에 활용될 예정이다.

현지에서는 이미 피해 주민들을 위한 지원이 진행되고 있다. 굿네이버스는 지난달 28일부터 누와코트 지역 이재민들에게 식료품과 생활에 필요한 물품, 위생용품 등을 전달하고 있다. 홍수로 어려움을 겪고 있는 아동들을 위해서는 아동 친화공간을 마련하고 심리사회적 지원을 제공하는 등 회복을 돕기 위한 활동도 이어가고 있다.

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이번 기부를 통해 정일우는 굿네이버스의 특별 후원 회원 모임인 '더네이버스클럽'에도 이름을 올리게 됐다. '더네이버스클럽'은 연간 1천만원 이상을 후원하면서 지속적으로 나눔을 실천하는 회원들을 위한 특별 모임이다.

정일우는 "갑작스러운 홍수 피해를 당한 지역 주민과 아동에게 작은 힘이나마 보탬이 되고 싶다"며 "하루빨리 피해 지역이 복구되고, 사람들도 평온한 일상으로 돌아갈 수 있길 진심으로 바란다"고 말했다.

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정일우는 이번 기부를 통해 갑작스러운 자연재해로 삶의 터전을 잃은 네팔 주민들과 피해 아동들의 회복을 지원하는 데 힘을 보탰다. 굿네이버스 역시 현지 상황을 살피며 긴급구호와 아동 지원 활동을 지속할 계획이다.

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tokkig@sportschosun.com