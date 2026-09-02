조혜련, 8kg 감량하더니.."태보+마운자로 프로젝트 준비 중"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자]방송인 조혜련이 8kg 감량 소식을 전한 가운데, 태보 시즌2를 선보일 예정이다

오늘(2일) 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 류승수, 조혜련, 카사마츠 쇼, 미미가 출연하는 'K-예능 오디세이' 특집으로 꾸며진다.

먼저 조혜련은 과거 자신을 대표했던 '태보'가 뜻밖의 계기로 다시 주목받고 있는 근황을 공개한다. 최근 게임 광고 모델로 발탁됐다는 그는 이 소식을 들은 아들 우주가 누구보다 반가워했다고 밝혀 궁금증을 자아낸다.

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조혜련은 다시 찾아온 '태보 붐'을 놓치지 않고 태운자로(태보 다이어트) 프로젝트를 준비 중이라고 밝히며 열정을 끌어올린다. 이날 스튜디오에서는 류승수와 카사마츠 쇼까지 자리에서 일어나 조혜련의 태보를 함께 배운다. 잽, 펀치, 위빙으로 이어지는 동작에 세 사람의 열정이 폭발하며 스튜디오가 순식간에 태보 현장으로 변한다.

여기에 조혜련은 전 국민을 대상으로 한 태보 오디션까지 꿈꾸고 있다며 '태보 전도사'다운 야심을 드러내 웃음을 더한다.

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20년 만에 한을 푼 '아나까나' 이야기는 이날 모든 출연자들을 줄(?) 세우게 만든다. 조혜련은 지난 2005년 발표 당시 KBS 심의를 통과하지 못했던 '아나까나'가 20년 만에 심의를 통과하면서 최근 '열린음악회' 무대에서 완곡으로 울려 퍼진 소식을 알리며 오랜 기다림 끝에 무대에 올라 노래를 완창했던 당시의 벅찬 감정을 전한다. 이어 한국 예능 첫 출연인 카사마츠 쇼를 위해 '아나까나'를 부르며 모든 출연자를 줄 세우는 조혜련의 남다른 텐션에 카사마츠 쇼는 혀를 내두르며 한국 예능의 매운맛을 제대로 경험해 웃음을 더한다.

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연극배우로 활동 영역을 넓혀온 조혜련은 이제 연출에도 도전하고 있다고 밝힌다. 배우로 무대에 서는 것에 그치지 않고 직접 작품을 만들고 무대를 이끄는 영역까지 확장한 것. 그는 여기서 멈추지 않고 새로운 목표로 미국 카네기홀을 꼽으며 깜짝 고백해 모두를 놀라게 한다.

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태보부터 20년 만에 한을 푼 '아나까나', 연극 연출-제작에 이어 미국 카네기홀을 향한 새로운 도전까지 이어지는 조혜련의 거침없는 행보는 오늘(2일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

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김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com