가수 선후배서→철천지 악연...김민종-MC몽, 실명폭로 3개월 만에 법정 다툼(종합)

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[스포츠조선 조민정 기자] 한때 가요계와 방송가 정상에 섰던 김민종과 MC몽이 폭로전으로 얼룩진 끝에 법적 다툼을 벌이게 됐다. MC몽의 실명 폭로로 시작된 갈등은 약 3개월 만에 김민종의 형사 고소로 이어졌다.

김민종의 법률대리인 법무법인 오킴스의 오성헌 변호사는 지난 1일 MC몽을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 종로경찰서에 고소했다고 2일 밝혔다.

김민종은 1988년, MC몽은 1998년 데뷔한 10년 차 가요계 선후배다. 두 사람 모두 가수와 배우, 예능인으로 2000년대 방송가에서 활발하게 활동했다.

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흔히 말하는 같은 프로그램 고정 출연이나 음악 협업, 콘서트 게스트, 같은 소속사 활동 등 공개적인 접점은 확인되지 않은 것. MC몽의 폭로 과정에서 김민종의 이름이 갑작스레 등장하며 법적 악연으로 얽힌 셈이다.

사건은 지난 5월 18일 MC몽의 라이브 방송에서 시작됐다. 당시 MC몽은 자신을 둘러싼 의혹을 해명하고 차 회장 측을 비판하는 과정에서 연예계 인사들이 참여한 이른바 '바둑이 도박 모임'이 존재한다고 주장했다.

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MC몽은 김민종의 실명을 언급하며 불법도박과 금품 수수, 증인 매수 등에 관여했다는 취지의 발언을 했다. 특정 사업가로부터 금전과 고급 외제차를 제공받았고 외국인 전용 카지노에도 동행했다는 추가 주장도 내놨다.

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김민종 측은 다음 날 모든 의혹이 명백한 허위사실이라고 반박했다. 법적 대응을 예고했지만 MC몽은 "고소하려면 하라"는 취지로 맞서며 추가 폭로를 이어갔다. 이후 김민종 측은 약 3개월간 관련 발언과 자료를 검토한 뒤 실제 고소장을 제출했다. MC몽의 주장으로 김민종이 38년 동안 쌓은 명예가 훼손됐고 협의 중이던 할리우드 차기작 출연과 광고 계약까지 중단되는 실질적인 피해를 봤다는 입장이다.

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김민종 측은 형사 고소와 별도로 민사상 손해배상 청구도 진행할 방침이다. MC몽은 관련 제보와 자료를 확보했다는 기존 주장을 유지하고 있어 양측의 진실 공방은 경찰 수사를 통해 가려질 전망이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com