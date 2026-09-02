김재중, 상위 0.05% 재력가인데..동전 하나까지 챙기는 알뜰살뜰함(편스토랑)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김재중의 일본 현지 인기가 공개된다.

오는 3일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 지난주에 이어 아시아의 중심 김재중의 비밀스러운 도쿄 라이프가 공개된다. 앞서 김재중은 데뷔 23년 만에 처음으로 도쿄 하우스를 공개하는 한편, 도쿄에서도 알뜰살뜰한 '짠재중' 면모를 공개해 화제를 모았다. 이에 굿데이터코퍼레이션 펀덱스가 발표한 8월 4주차 TV-OTT 비드라마 출연자 화제성 조사에서 '편스토랑' 김재중이 2위에 등극했다.

이날 공개되는 VCR 속 김재중은 도쿄에서 '젊음의 거리'로 불리는 하라주쿠를 찾았다. 우리나라의 명동처럼 늘 인파가 많기로 유명한 하라주쿠에 슈퍼스타 김재중이 출격하자, 거리는 순식간에 마비됐다. 일본인은 물론 일본을 찾은 다양한 국가의 외국인들까지 김재중을 알아보고 깜짝 놀라며 "재중!"이라고 외치며 몰려든 것.

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잠시 후 김재중은 "나도 직접 보는 건 처음"이라며 어딘가를 바라봤다. 그의 시선이 머문 곳에는 초대형 김재중의 사진이 건물 입구를 장식하고 있었다. 도쿄 한복판에 초대형 김재중을 본 '편스토랑' 식구들은 "역시 슈퍼스타"라며 놀라움을 감추지 못했다. 알고 보니 이곳은 팬들이 최애 스타 김재중과 사진으로 추억을 남길 수 있는 포토 부스가 설치된 곳이었다.

이어 김재중은 한 자판기 앞에 멈춰 섰다. 놀랍게도 자판기에 김재중의 사진이 대문짝만 하게 붙어 있었으며, 김재중 음료도 판매 중이었다. 김재중은 "저예요. 저를 뽑아 먹을 수 있어요"라며 미소를 감추지 못했다. 이어 직접 음료 뽑기에 도전했는데. 하지만 김재중 음료는 인기가 많아 구하기 쉽지 않다고. 과연 김재중은 자신의 얼굴이 담긴 음료를 뽑을 수 있을까.

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이 와중에도 김재중의 알뜰남 '짠재중' 면모가 포착됐다. 김재중은 무의식적으로 자판기의 거스름돈 나오는 곳으로 손을 넣었다. 혹시 누가 남기고 간 잔돈이 있는지 체크한 것. 이어 김재중은 어린 시절 추억이 담긴 이야기를 털어놨다. 김재중이 들려준 추억의 '짠재중'의 일화는 무엇일까. 9월 3일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 확인할 수 있다.

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한편 김재중은 최근 '재산 1조설'에 휘말렸다. 그는 "내가 20년 동안 탔던 차들을 다 재산목록에 넣었더라. 부동산도 있다가도 없고, 차도 팔고 다른 걸 사기도 한다. 그걸 전부 재산 목록에 집어넣으면 1조원이 있어야겠지만 그렇게 벌 수가 없고 그런 구조도 안된다"고 해명했다.

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다만 김재중은 대한민국 상위 0.05% VIP에게만 발급된다는 블랙카드를 12년 정도 사용했다고 밝혀 화제를 모았다.