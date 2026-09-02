‘연매출 3천억’ 여에스더 “내가 먼저 죽으면 ♥홍혜걸 몫은 10%..재산 분배 완료”

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[스포츠조선 박아람 기자] 의학 전문기자 출신 방송인 홍혜걸이 아내 여에스더로부터 유튜브 채널 운영을 위한 지원을 받고 있다고 밝혀 관심을 모았다. 여에스더는 건강기능식품 사업 규모와 함께 부부의 재산 분배에 대한 이야기도 공개했다.

지난 1일 방송된 KBS2 예능 프로그램 '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 33년 차인 여에스더와 홍혜걸 부부가 출연했다.

이날 여에스더는 자신이 운영하고 있는 건강기능식품 회사의 매출 규모를 언급했다. 송은이가 "영양제 사업을 하는데 연매출이 3000억원이라는 게 사실이냐"고 묻자 여에스더는 "자회사 빼고 본회사만 3000억원"이라고 답했다.

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홍혜걸은 아내의 사업 규모에 이어 자신의 현재 생활에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 그는 아내 덕분에 경제적인 걱정 없이 지내고 있다며 스스로를 '아내 복이 많은 남편'이라고 표현했다.

김숙 역시 홍혜걸을 장항준, 이상순, 도경완과 함께 '아내 복 터진 4대 천왕'으로 꼽으며 이야기를 이어갔다.

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이에 홍혜걸은 "제가 무조건 1등"이라며 "다른 분들은 영화도 만들고 방송도 하는데 저는 아무것도 안한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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특히 이날 방송에서는 홍혜걸의 유튜브 활동과 관련된 경제적인 지원 규모도 공개됐다. 홍혜걸은 아내 여에스더의 지원을 받아 유튜브 채널을 운영하고 있으며 매달 상당한 금액을 운영비로 받고 있다고 밝혔다.

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홍혜걸은 "아내의 지원으로 유튜브 채널을 운영하고 있는데 한 달에 1억 8000만원을 지원해 준다"고 말했다.

현재 두 사람은 함께 생활하면서 별도의 용돈을 정해 받지는 않는 것으로 전해졌다. 다만 홍혜걸은 과거 제주도에서 지낼 당시에는 1년 동안 사용할 용돈을 한꺼번에 받았다고 설명했다.

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부부의 재산 관리와 관련한 이야기도 이어졌다. 여에스더는 남편 홍혜걸의 성격과 경제관념을 언급하면서 자신이 먼저 세상을 떠난 뒤의 상황까지 미리 생각해두고 있다고 밝혔다.

여에스더는 홍혜걸이 돈 관리에는 능숙하지 않다고 생각한다면서 "남편은 너무 착한데 내가 죽으면 바로 새장가를 갈 사람"이라고 말했다.

그러면서 자녀들에게 재산 대부분을 물려주겠다는 계획을 공개했다. 여에스더는 "재산은 저희 아이들에게 80%, 20%는 저와 남편이 가질 것"이라고 밝혔다.

이어 자신이 먼저 사망할 경우 남편에게 자신의 몫인 10%를 남기는 것은 물론, 퇴직연금과 집도 홍혜걸에게 넘길 계획이라고 설명했다.

이에 홍혜걸은 아내가 마련해둔 재산 분배 계획을 받아들이면서도 "그림"까지 챙겨달라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.

홍혜걸은 자신의 경제관념에 대해서도 솔직한 반응을 보였다. 그는 "가만히 생각해 보니까 집사람 말이 맞다. 재산 관리를 못하는 한량이 맞다"고 인정했다.

tokkig@sportschosun.com