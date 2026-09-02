[SC현장] "잘 봐, 이게 형들의 싸움이야"…'메인코2' 고독해진 현빈이 돌아왔다(종합)

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 우민호 감독, 차희, 노재원, 정성일, 원지안, 서은수, 우도환, 현빈, 정우성이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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[스포츠조선 조지영 기자] '잘 봐, 형들의 싸움이야!' 진화된 욕망 정치극 '메이드 인 코리아'가 더 깊어진 서사로 전 세계 시청자

2일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+의 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'(박은교 각본, 우민호 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 절대 권력의 공백 속 정점을 향해 거침없이 나아가는 백기태 역의 현빈, 9년 만에 모습을 드러낸 숙적 장건영 역의 정우성, 형 백기태의 폭주 앞에 갈등하는 동생 백기현 역의 우도환, 부산지방검찰청 수사관에서 대한민국 최초의 여성 검사가 되는 오예진 역의 서은수, 백기태와 손잡았던 이케다(릴리 프랭키)의 수양딸 이케다 유지 역의 원지안, VIP의 곁에서 2인자의 자리를 굳건히 지켜온 천석중 역의 정성일, 중앙정보부 부산지부 국장 자리에 오른 백기태의 동기 표학수 역의 노재원, 백기태의 동생인 백소영 역의 차희, 그리고 우민호 감독이 참석했다.

'메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공의 위태로운 여정을 그린 작품이다. 지난해 12월 공개된 '메이드 인 코리아'는 국내는 물론 아시아·태평양 지역을 넘어 2025년 디즈니+ 한국 오리지널 공개작 중 전 세계 최다 시청 1위를 기록하며 글로벌 메가 히트작으로 자리매김한 바, 이후 약 9개월 만에 공개되는 시즌2로 전 세계 기대를 한몸에 받고 있다. 시즌1 당시 백기태에게 패배한 장건영이 9년 만에 모습을 드러내면서 시작되는 시즌2는 시간이 흐른 후 더 거대해진 부와 권력의 판도 속 각자의 신념과 생존을 위해 맞서는 인물들의 깊어진 야망과 복수심, 그리고 격렬해진 대립으로 극의 밀도를 높일 예정이다.

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디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 우도환, 현빈, 정우성이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

이날 현빈은 시즌2의 차별화에 대해 "시즌2에서는 백기태가 많은 부와 더 높은 자리까지 올라갔음에도 더 큰 욕망을 가지고 있다. 거침 없이 올라가는 백기태의 독주를 막기 위해 나타난 세력과 인물들 때문에 고독해질 때도 있고 더욱 과감한 선택을 하기도 한다. 이러한 두 가지 면모를 보여주려고 노력했다"고 밝혔다.

정우성은 "장건영은 모든 것을 잃고 바닥으로 추락한 인물이다. 백기태를 향한 사적 복수심이라는 것도 자각하지 못한채 자기 합리화에 빠져 백기태를 무너트리려고 한다"며, 우도환은 "조금 더 성숙해진 백기현의 모습이 보일 것이다. 시즌1은 아기였던 백기현이 시즌2에서는 어른으로 성장한다. 어떤 선택을 하게될지 궁금증을 유발하려고 했다"고 설명했다.

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 서은수가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 원지안이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 정성일이 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 차희가 포토타임을 갖고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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서은수는 "오예진은 여성 최초 검사가 되기까지 얼마나 치열하게 살아갔을지 고민을 많이 했다. 많이 독해졌을 것이다. 목소리, 눈빛 등 힘을 많이 주려고 했다. 시즌1 보다 당당하고 무모해진 오 검사로 등장하고 싶었다", 원지안은 "시즌2에서는 액션과 외적 변화를 보여줄 것이다. 목표를 향해 달려가는 인물의 모습을 기대해줘도 좋을 것 같다", 정성일은 "움직이는 반경이 달라졌다. 너무 커버린 백기태를 어떻게 해야할지 고민이 많은 인물로 보여질 것이다", 노재원은 "국장을 어떻게 하면 연기할 수 있을지 고민이 많았다. 가발을 통해 외형 변화를 줬고 더 입체적으로 표학수를 표현하려고 했다. 시즌2에서는 현빈 선배가 더 멋지게 나오는데 나는 더 못 나게 나오게 됐다", 차희는 "시즌1의 백소영과는 180도 다른 모습으로 돌아온다. 9년이라는 세월 동안 오빠 백기태의 사업에 깊숙히 들어가면서 욕망이 커졌다"고 답했다.

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디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 현빈이 인터뷰를 하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

시즌2에 대한 흥행 부담감에 대해서 현빈은 "부담감이 없진 않다. 시즌1을 좋게 봐준 시청자가 있어서 시즌2도 좋게 봐주지 않을까란 기대감이 있다. 시즌2는 더 깊어진 이야기가 있다. 사건이 시작하면서 끝까지 한 이야기로 이어지기 때문에 더 몰입해서 즐길 수 있을 것 같다. 시즌2는 더 재미있게 즐길 수 있을 것 같다"고 고백했다.

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시즌1에서 장건영과 대립에 중점을 뒀다면 시즌2에서는 동생 백기현과의 대립까지 더해지며 복합 다중적인 감정을 표현해야 했던 현빈은 "시즌1에서는 장건영 한 명과 싸웠다면 시즌2에서는 백기현까지 더 큰 숙제가 생겼다. 백기태의 원동력 중에 하나가 가족이었는데 그 안에서 동생이 큰 걸림돌로 자리를 잡아갔다. 백기현과의 관계성에 대해서 훨씬 더 크게 느껴졌다. 그걸 표현하고 설득을 시켜야 하는 부분에서 고민이 컸다. 실제로 어딜 가나 대립해야 하는 장면이 많아서 촬영 때도 혼자 고독했던 지점이 많았다"고 고충을 털어놨다.

시즌1에서 밝혀지지 않았던 서사가 시즌2를 통해 공개된다는 백기현 역의 우도환은 "시즌1에서는 중2병 걸린 동생 같다는 말을 많이 들었는데 시즌2에서는 백기현이 왜 그런 감정을 갖게 됐는지 나온다. 시즌1 보다 조금 더 단단해진 백기현이 보여질 것 같다. '메이드 인 코리아' 현장은 늘 즐거웠다. 현빈 같은 친형이 있다면 좋을 것 같다는 생각을 늘 했다"고 말했다.

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독해진 검사 오예진으로 돌아온 서은수는 "일단 헤어스타일부터 변화를 줬다. 시즌1에서는 뽀글거리는 히피펌이었다면 이번에는 자연스러운 웨이브로 변호를 줬다, 다이애나 왕세자비 헤어스타일을 따라해 봤다. 시즌1에서는 살을 많이 뺀 상태였는데 시즌2 검사는 다부진 모습이 필요해 원 없이 먹으며 살을 찌웠다. 조금 더 통통해진 모습으로 나올 것 같다. 현장에서도 다부진 모습을 위해 '나는 남자들에게 쫄지 않아'라며 최면을 걸기도 했다"고 고백했다.

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 우민호 감독이 인터뷰를 하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

우민호 감독은 "시즌2는 하나의 이야기로 달려간다. 시즌1이 아이들 싸움 같다면 시즌2는 어른들의 싸움이라고 볼 수 있다"며 "이 이야기는 1979년 12.6부터 12.12사태 직전 벌어진 이야기를 다뤘다. '남산의 부장들'과 '서울의 봄' 등의 이야기는 사건에 깊숙히 들어간 사람들의 이야기를 다뤘다면, '메이드 인 코리아2'는 사건에 직접적으로 개입하지 않는 가상의 인물을 다룬 작품이다. 같은 사건이라도 다르게 보일 것이다"고 말해 기대를 자아냈다.

시즌3에 대해 "'메이드 인 코리아2' 이후는 '서울의 봄'이 있기 때문에 '서울의 봄'을 보면 될 것 같다. 김성수 감독과 통화해 보지 못했지만 시기상 자연스럽게 이어질 것 같다"고 너스레를 떨었다.

'메이드 인 코리아 시즌2'는 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원 등이 출연했고 전편에 이어 박은교 작가가 각본을, 우민호 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일부터 디즈니+를 통해 매주 2개의 에피소드를 공개한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com