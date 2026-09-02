[공식] 김도연X안도 사쿠라 파격 연기 '도라', 칸영화제 찍고 부산영화제 갈라 공식 초청

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[스포츠조선 조지영 기자] 제79회 칸국제영화제 감독주간으로 전 세계 씨네필을 사로잡은 영화 '도라'(정주리 감독, 영화사레드피터 제작)가 오는 10월 열리는 제31회 부산국제영화제 갈라프레젠테이션으로 다시 한번 관객을 찾는다.

지난 5월 열린 칸영화제 감독주간에서 월드 프리미어로 선보였던 '도라'가 이제 부산에서 국내 관객과 아시아 관객 앞에 첫선을 보인다.

부산영화제 갈라프레젠테이션은 세계 유수 영화제에서 주목받은 거장 감독들의 신작을 국내에 처음 소개하는 부산영화제의 대표 초청 부문이다. 최근 회차에서는 고레에다 히로카즈 감독의 '괴물', 이상일 감독의 '국보' 등 아시아를 대표하는 작가들의 신작이 이 부문을 통해 국내 관객과 처음 만났다.

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이번 초청으로 '도라'는 칸영화제 감독주간에 이어 아시아 최대 규모 영화제의 대표 섹션에 나란히 이름을 올렸다.

정주리 감독과 부산영화제의 인연은 데뷔 시절부터 이어져 왔다. 2007년 첫 단편 '영향 아래 있는 남자'로 제12회 부산영화제 선재상을 받았고, 2014년에는 첫 장편 영화 '도희야'가 한국영화의 오늘-파노라마 섹션에 초청됐다. 이어 2022년 두 번째 장편 '다음 소희'로 부산을 찾았고, 이번 '도라'까지 장편 세 편이 연속으로 부산국제영화제의 초청을 받았다.

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'도라'의 부산 일정은 오는 10월 8일 오전 11시 영화의전당 루프씨어터 야외무대인사로 시작한다. 같은 날 오후 7시 CGV센텀시티에서 기자시사가 열리고 9일 오전에는 영화의전당 비프힐에서 갈라프레젠테이션 부문 기자회견이 진행된다. 첫 일반상영은 9일 낮 12시 10분 영화의전당 하늘연극장에서 무대인사와 함께 진행된다. 이후 12일 베리어프리 상영과 13일 상영을 거쳐 14일 오후 6시 30분 영화의전당 중극장에서 정주리 감독이 참석하는 관객과의 대화가 마련된다.

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'도라'는 몸과 마음에 상처를 입은 두 인물이 복잡한 감정의 소용돌이에 휘말리는 과정을 다룬 작품이다. 김도연, 안도 사쿠라, 송새벽, 최원영 등이 출연했고 '도희야' '다음 소희'의 정주리 감독이 메가폰을 잡았다. 내년 국내 개봉 예정.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com