'메인코2' 우도환 "시즌1에서 중2병 걸린 동생 같다는 평 많았는데.."

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 우도환이 인터뷰를 하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 우도환이 "시즌1에서 중2병 걸린 동생 같다는 말을 많이 들었다"고 말했다.

2일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+의 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'(박은교 각본, 우민호 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 절대 권력의 공백 속 정점을 향해 거침없이 나아가는 백기태 역의 현빈, 9년 만에 모습을 드러낸 숙적 장건영 역의 정우성, 형 백기태의 폭주 앞에 갈등하는 동생 백기현 역의 우도환, 부산지방검찰청 수사관에서 대한민국 최초의 여성 검사가 되는 오예진 역의 서은수, 백기태와 손잡았던 이케다(릴리 프랭키)의 수양딸 이케다 유지 역의 원지안, VIP의 곁에서 2인자의 자리를 굳건히 지켜온 천석중 역의 정성일, 중앙정보부 부산지부 국장 자리에 오른 백기태의 동기 표학수 역의 노재원, 백기태의 동생인 백소영 역의 차희, 그리고 우민호 감독이 참석했다.

시즌1에서 밝혀지지 않았던 서사가 시즌2를 통해 공개된다는 백기현 역의 우도환은 "시즌1에서는 중2병 걸린 동생 같다는 말을 많이 들었는데 시즌2에서는 백기현이 왜 그런 감정을 갖게 됐는지 나온다. 시즌1 보다 조금 더 단단해진 백기현이 보여질 것 같다. '메이드 인 코리아' 현장은 늘 즐거웠다. 현빈 같은 친형이 있다면 좋을 것 같다는 생각을 늘 했다"고 말했다.

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'메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공의 위태로운 여정을 그린 작품이다. 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원 등이 출연했고 전편에 이어 박은교 작가가 각본을, 우민호 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일부터 디즈니+를 통해 매주 2개의 에피소드를 공개한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com