'메인코2' 서은수 "다부진 검사 위해 원 없이 먹으며 살 찌웠다"

디즈니+ 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2' 제작발표회가 2일 서울 영등포구 여의도동 콘래드에서 열렸다. 서은수가 인터뷰를 하고 있다. 여의도=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.02/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 서은수가 "다부진 검사 표현하게 위해 원 없이 먹고 통통해졌다"고 말했다.

2일 오전 서울 영등포구 여의도 콘래드 서울 호텔에서 디즈니+의 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'(박은교 각본, 우민호 연출) 제작발표회가 열렸다. 이날 제작발표회에는 절대 권력의 공백 속 정점을 향해 거침없이 나아가는 백기태 역의 현빈, 9년 만에 모습을 드러낸 숙적 장건영 역의 정우성, 형 백기태의 폭주 앞에 갈등하는 동생 백기현 역의 우도환, 부산지방검찰청 수사관에서 대한민국 최초의 여성 검사가 되는 오예진 역의 서은수, 백기태와 손잡았던 이케다(릴리 프랭키)의 수양딸 이케다 유지 역의 원지안, VIP의 곁에서 2인자의 자리를 굳건히 지켜온 천석중 역의 정성일, 중앙정보부 부산지부 국장 자리에 오른 백기태의 동기 표학수 역의 노재원, 백기태의 동생인 백소영 역의 차희, 그리고 우민호 감독이 참석했다.

독해진 검사 오예진으로 돌아온 서은수는 "일단 헤어스타일부터 변화를 줬다. 시즌1에서는 뽀글거리는 히피펌이었다면 이번에는 자연스러운 웨이브로 변호를 줬다, 다이애나 왕세자비 헤어스타일을 따라해 봤다. 시즌1에서는 살을 많이 뺀 상태였는데 시즌2 검사는 다부진 모습이 필요해 원 없이 먹으며 살을 찌웠다. 조금 더 통통해진 모습으로 나올 것 같다. 현장에서도 다부진 모습을 위해 '나는 남자들에게 쫄지 않아'라며 최면을 걸기도 했다"고 고백했다.

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'메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤, 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 주인공의 위태로운 여정을 그린 작품이다. 현빈, 정우성, 우도환, 서은수, 원지안, 정성일, 노재원 등이 출연했고 전편에 이어 박은교 작가가 각본을, 우민호 감독이 연출을 맡았다. 오는 9일부터 디즈니+를 통해 매주 2개의 에피소드를 공개한다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com