‘96kg→42kg’ 최준희, 결혼 후에도 16시간 공복…혹독한 관리

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[스포츠조선 조민정 기자] 고(故) 최진실의 딸 최준희가 42kg의 체중을 유지하기 위한 현실 식단을 공개했다. 평소 16시간 공복을 지키고 있다는 그는 이날은 식사 없이 18시간을 넘겼다고 밝혀 눈길을 끌었다.

최준희는 지난 1일 자신의 SNS에 "-55kg 유부녀의 현실 유지어터 일상"이라는 글과 함께 체중 관리 과정을 담은 영상을 게재했다.

공개된 영상에서 최준희는 대파와 닭고기 등을 활용해 직접 음식을 만들었다. 무조건 굶기보다 단백질과 채소를 포함한 식사를 준비하면서 먹는 시간과 공복 시간을 나눠 관리하는 모습이었다.

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최준희는 평소 16시간 동안 공복을 유지하는 간헐적 단식을 실천하고 있다고 밝혔다. 다만 이날은 예정했던 시간보다 길어진 18시간째 공복 상태였다. 그는 "평소 보조제나 이너뷰티 제품을 챙겨 먹는데 식욕이 억제돼 시간 가는 줄 모르게 된다"는 취지로 설명했다. 이어 무리한 감량을 경계하며 "다들 탈모 안 오게 잘 챙겨 먹으면서 빼라"고 당부했다.

최준희는 앞서 자신의 다이어트 비결 가운데 하나로 간헐적 단식을 꼽았다. 그는 "공복 시간을 딱 지켜주면 새로 들어오는 에너지가 없으니 오래된 체지방을 꺼내 태우게 된다"고 자신의 관리 방식을 설명한 바 있다.

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지난달에는 마른 체형을 두고 음식을 씹은 뒤 삼키지 않는 이른바 '먹뱉'을 하는 것 아니냐는 의혹이 나올 것을 의식해 식사 모습을 라이브 방송으로 공개하기도 했다. 당시 최준희는 음식을 먹는 전 과정을 보여주며 불필요한 추측을 차단했다.

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최준희는 과거 루푸스병 치료 과정에서 스테로이드 부작용으로 체중이 96kg까지 증가했다고 밝혔다. 이후 식단 조절과 운동 등을 병행하며 40kg대 초반까지 감량했고 최근에는 42kg 안팎의 체중을 유지하고 있다.

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한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 고 조성민의 딸이다. 모델 겸 인플루언서로 활동 중이며 지난 5월 11살 연상의 비연예인 남성과 결혼했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com