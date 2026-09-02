이센스, 첫 공판서 강제추행 혐의 전면 부인→목격자 진술서 제출[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 이센스가 강제추행 혐의를 전면 부인했다.

2일 서울남부지법 형사12단독 심리로 강제추행 혐의로 기소된 이센스에 대한 첫 공판기일이 열렸다.

이날 이센스 측은 "피해자의 의사에 반한 접촉이 아니었다"며 사건 당일 현장에 있던 목격자 진술서를 증거로 제출했다.

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이에 검찰은 A씨를 증인으로 신청했다.

이센스는 2025년 8월 서울 용산구 이태원의 한 클럽에서 여성 A씨가 거부 의사를 밝혔음에도 뒤에서 몸을 밀착하고 목 근처 냄새를 맡고 엉덩이 등을 만지는 등 강제추행을 한 혐의를 받는다.

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재판부는 지난 6월 이센스에 대해 벌금 500만원과 성폭력 치료프로그램 40시간 이수 약식명령을 내렸지만, 이센스가 이에 불복하며 정식 재판을 청구하면서 법정에 서게 됐다.

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이센스는 "신체적 접촉은 상호 동의와 자연스러운 분위기 속에서 이뤄진 것일 뿐 어떠한 강제나 폭행, 협박은 없었으며 상대방의 의사에 반한 부당한 접촉을 시도한 적이 없다"고 밝혔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com