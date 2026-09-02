'남궁민♥' 진아름, 출산 한달 만에 '뼈말라' 모델포스..174cm 우월한 각선미

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[스포츠조선 김소희 기자] 모델 진아름이 출산 후에도 변함없는 모델 포스를 뽐냈다.

진아름은 2일 자신의 계정에 "예술로 채워지던 화요일의 오후"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 진아름은 구자현 작가의 개인전 오프닝 리셉션에 참석한 모습이다. 전시 공간을 배경으로 포즈를 취한 진아름은 블랙 민소매 톱에 버뮤다 팬츠를 매치해 담백하면서도 세련된 스타일을 완성했다. 자연스러운 헤어스타일과 메이크업으로 꾸밈을 최소화했지만, 키 174cm의 현역 모델다운 특유의 분위기는 고스란히 살아 있었다.

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특히 이번 외출은 진아름이 지난 7월 26일 아들을 출산한 이후 약 한 달 만에 공개한 근황이라는 점에서 눈길을 끈다. 출산 후에도 변함없는 스타일과 늘씬한 몸매로 일상을 공개하며 팬들의 관심을 모았다.

앞서 지난 7월 남궁민, 진아름 부부는 첫 아들을 품에 안으며 부모가 됐다. 남궁민 소속사 측은 당시 "남궁민과 진아름 부부가 득남했다"며 "배우의 사생활과 관련된 부분인 만큼 자세한 내용은 말씀드리기 힘들다. 따뜻하게 축하해 주시면 감사하겠다"고 전했다.

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두 사람의 러브스토리도 다시 주목받고 있다. 남궁민과 진아름은 2015년 남궁민이 연출한 영화 '라이트 마이 파이어'를 통해 감독과 배우로 처음 인연을 맺었다. 이후 연인으로 발전한 두 사람은 약 7년간 공개 열애를 이어온 끝에 2022년 10월 결혼식을 올렸다.

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결혼 4년 만에 부모가 된 남궁민과 진아름은 아들과 함께 새로운 가족의 일상을 시작했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com