임영웅이 '또또'…자꾸 설레게 하면 반칙인데

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 임영웅이 '또또' 설렘을 안겼다.

임영웅은 2일 오후 공식 SNS 채널을 통해 신곡 '또또' 뮤직비디오 두 번째 티저를 공개했다.

공개된 티저에는 다양한 사람이 오가는 공항을 배경으로 의자에 앉아있는 임영웅과 반려견 시월이의 모습이 담겼다. 또 누군가를 기다리거나, 소소하면서도 편안한 일상을 보내는 임영웅의 모습이 이어지며 궁금증을 자극했다. 임영웅과 시월이, 아역 배우 김준이 펼쳐내는 이야기와 케미는 어떨지 기대를 모은다.

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'또또'는 스페셜 디지털 앨범 '아임 히어로 10' 타이틀곡으로 임영웅이 작사와 작곡에 참여했다. 기분 좋은 멜로디와 사랑스러운 가사가 특징이다. 이밖에 이번 앨범에는 임영웅이 작사 작곡에 참여한 곡은 물론, 메가 히트곡 리메이크 버전까지 총 10곡이 담기며 8일 오후 6시 공개된다.

임영웅은 4일부터 6일까지 3일간 고양종합운동장 주경기장에서 2026 콘서트 '아임 히어로-더 스타디움2'를 개최하며, 이날 신곡들이 모두 최초 공개된다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com