'월드 오브 탱크: 히트', 전장 두 배로 키웠다…시즌2 '불과 재' 공개

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워게이밍이 '월드 오브 탱크: 히트(World of Tanks: HEAT)'의 전투 규모를 키운다. 최대 20 대 20으로 맞붙는 대규모 정복전을 새롭게 도입하고, 전장 자체가 변하는 화산 지형의 신규 맵을 추가하면서 시즌2를 기존과 다른 방식으로 꾸렸다.

워게이밍은 무료 전차 슈팅 게임 '월드 오브 탱크: 히트'의 시즌2 '불과 재'를 시작한다고 밝혔다. 이번 시즌에는 신규 요원과 전차, 신규 지도, 20 대 20 정복전, 배틀 패스 개편 등이 적용된다.

가장 큰 변화는 전투 인원의 확장이다. 새롭게 추가된 20 대 20 정복전에서는 최대 40명의 이용자가 하나의 전장에서 싸운다. 기존 정복전이 10 대 10으로 진행됐던 것과 비교하면 단순히 인원만 늘어난 것이 아니라 전투가 벌어지는 범위와 속도 자체가 달라질 수밖에 없다.

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5개의 기지를 두고 경쟁하며 전차가 파괴돼도 다시 전장에 투입할 수 있다. 한 곳에서 교전이 벌어지는 사이 다른 지역의 거점이 공격받는 상황이 빈번하게 발생할 수 있어, 개인의 전투력보다는 어느 지역에 전력을 집중할지 판단하는 팀 단위 움직임이 더욱 중요해질 것으로 보인다.

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이 모드는 시즌 초반 주말 피크 시간대에 한정해 운영된다. 이후 시즌 진행에 맞춰 운영 시간이 확대될 예정이다. 대규모 전투가 실제 이용자들에게 얼마나 호응을 얻느냐에 따라 향후 주요 게임 모드로 자리 잡을 가능성도 있다.

전장에도 변화가 생긴다. 신규 맵 '제1 지옥(Inferno One)'은 가상의 아이슬란드 지역을 배경으로 한다. 화산 폭발로 폐허가 된 마을을 전장으로 활용했으며, 끊임없이 흘러드는 용암 때문에 안전하게 움직일 수 있는 공간이 계속 달라진다.

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기존 전차 게임에서는 지형을 얼마나 잘 활용하느냐가 전투의 중요한 변수였다면, '제1 지옥'에서는 지형 자체가 고정돼 있지 않다는 점이 변수다. 전투가 길어질수록 이동 가능한 지역이 달라지는 만큼 공격과 후퇴 타이밍을 판단하는 방식에도 변화가 필요하다.

신규 요원 'Gambit'은 이런 전장에서 전선을 유지하는 역할에 초점을 맞춘다. 자신에게 피해를 준 적 전차를 약화시키는 패시브 능력 '반향 작용'을 갖췄고, 궁극기 '철의 장막'을 사용하면 방어 드론을 배치해 주변 아군의 체력을 높이고 방어 효과를 제공한다. Gambit이 운용하는 전차도 전투 방식이 뚜렷하게 구분된다. 'M60A3E2'는 에너지 장갑판으로 방어력과 궤도 내구성을 높이는 대신 고압 폭발 방출기를 이용해 가까운 거리에서 강한 피해를 줄 수 있다. 'T-72SH'는 적의 조준 시스템을 교란하고 주변에 펄스 피해를 주는 방식으로 전투를 방해한다. 두 전차는 배틀 패스를 통해 무료로 얻을 수 있다.

Ember 진영에는 'M1150 ABV'가 추가된다. 화염방사기를 활용하는 근접전 특화 전차로, 선형 장약과 소이탄 발사기를 이용해 중거리에서도 공격을 이어갈 수 있다.

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배틀 패스의 이용 방식도 달라진다. 시즌 기간 중 일반 플레이만으로 모든 보상을 무료로 획득할 수 있으며, 1,000 히트 코인을 사용해 프리미엄 배틀 패스를 구매하면 원하는 순서로 보상을 선택할 수 있다.

시즌2부터는 배틀 패스를 끝내지 못한 이용자를 위한 장치도 마련된다. 시즌이 종료된 뒤에도 진행 중이던 배틀 패스를 이어서 플레이할 수 있으며, 남은 보상도 모두 획득할 수 있다. 프리미엄 배틀 패스를 구매했다면 관련 혜택 역시 다음 시즌까지 유지된다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com