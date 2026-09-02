피처폰 RPG '제노니아1', 스팀으로 부활…17년 만에 PC 무대 선다

Advertisement

Advertisement

피처폰 시절 모바일 RPG 시장을 달궜던 '제노니아1: 기억의 실타래'가 스팀으로 돌아왔다. 지난 2008년 휴대전화 화면에서 시작된 액션 RPG가 17년 만에 PC 플랫폼으로 자리를 옮긴 셈이다.

컴투스홀딩스는 '제노니아1: 기억의 실타래'(이하 '제노니아1')를 글로벌 게임 유통 플랫폼 스팀에 정식 출시했다고 2일 밝혔다. '제노니아1'은 누적 6300만 다운로드를 기록한 '제노니아' 시리즈의 출발점이다. 지금처럼 스마트폰이 보편화되기 전인 피처폰으로 등장해 당시 모바일 기기에서는 보기 드물었던 액션성과 탄탄한 스토리로 이름을 알렸다.

당시의 모바일 RPG와 비교하면 게임을 구성하는 방식도 제법 과감했다. 시간에 따라 낮과 밤이 바뀌고, 캐릭터의 상태를 관리해야 하는 허기 시스템과 무게 시스템 등을 넣었다. 작은 휴대전화 화면과 제한적인 하드웨어에서 구현한 시스템이라는 점을 감안하면 '제노니아1'이 당시 모바일 RPG에서 차지했던 위치를 짐작할 수 있다.

Advertisement

이번 스팀 버전은 원작을 완전히 새 게임으로 뜯어고치는 대신 당시의 감성을 살리는 쪽을 택했다. 도트 그래픽을 비롯해 원작의 핵심 플레이 요소를 유지하면서 PC 환경에 맞춰 화면과 UI, 조작 편의성을 손봤다. 이용자는 주인공 '리그릿'을 중심으로 이야기를 따라가며 성장하고, 화룡 '라돈'과 맞붙게 된다. 스마트폰 게임이 대세가 된 지금 기준으로 보면 다소 투박하게 느껴질 수 있지만, 오히려 그 점이 '제노니아1'만의 색깔이기도 하다.

Advertisement

이번 출시가 흥미로운 이유도 여기에 있다. 최근 게임 시장에서 과거 인기작을 다시 선보이는 방식은 단순한 그래픽 개선에 그치지 않는다. 당시 게임을 기억하는 이용자에게는 추억을 꺼내는 일이 되고, 원작을 경험하지 못한 세대에게는 지금과는 다른 방식으로 만들어진 옛 게임을 접하는 기회가 된다.

특히 '제노니아1'은 이후 시리즈의 시작점이라는 의미가 있다. 스팀 버전은 한국어와 영어, 일본어, 중국어 등 주요 언어를 지원한다. 출시를 기념해 약 2주 동안 10% 할인 판매도 진행한다.

Advertisement

Advertisement

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com