황정음, 두 아들 美 유학 준비 "내 모든 수입 교육에 쓰고 싶어"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황정음이 두 아들의 교육에 남다른 열정을 드러내며 유학까지 준비 중인 근황을 전했다.

2일 공개된 황정음의 유튜브 채널에는 '17년 만에 과외 면접 본 날 (feat. 준혁 엄마)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 황정음과 MBC '지붕 뚫고 하이킥'에 함께 출연하며 인연을 맺은 배우 오현경이 등장했다.

이날 황정음은 "아이들을 잘 키워내는 게 내 인생의 첫 번째 목표"라며 자녀 교육에 대한 각별한 관심을 드러냈다. 이어 "내 모든 수입을 아이들 교육에 쓰고 싶다. 교육이 너무 중요하지 않냐. 유학을 보내려고 이제 준비하고 있다"고 밝혔다.

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황정음은 딸을 미국에 유학 보내 명문 터프츠대학교를 졸업시킨 오현경에게 유학과 관련한 조언을 구했다.

오현경은 자신의 딸이 유학을 떠나기까지의 과정을 설명했다. 그는 "나는 겨울학기에 딸을 데리고 가서 청강생처럼 경험해 볼 수 있는 학교에도 보내보고 친구랑 홈스테이도 다른 주로 보내봤다. 5년 동안 어떤 게 딸에게 좋을지 해봤다"고 말했다.

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이어 "마지막으로 기숙사 학교를 보냈는데 딸이 썸머스쿨이 재밌어서 몇 주 더 있고 싶다는 걸 미국에서 기숙사 학교 가고 싶은 거로 생각해서 바로 미국을 보냈다. 일주일 만에 학교 지원부터 투어까지 다 했다. 그러면서 딸의 유학 생활이 시작됐다"고 설명했다.

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오현경은 딸이 미국의 한 시골 학교에서 생활했던 당시를 떠올리기도 했다. 그는 "딸이 아주 시골에 있는 학교를 다녔는데 '엄마, 여기는 사람 사는 곳이 아냐. 곰이랑 여우가 나와'라고 했다. 많이 고생했을 거다"라며 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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그러면서 "자식 떼어 놓는 일이 쉬운 일이 아니다. 한 해가 갈수록 내 아이가 사춘기를 외롭게 보낼 걸 생각하면 가슴 아픈 정도가 아니다. 죄책감도 들고 내가 편하려고 한 건가 싶다"며 "다시 (유학) 보낸다면 나는 같이 가서 아이의 빈자리를 채워주고 싶다"고 말했다.