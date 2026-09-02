"출산이 얼마나 가치있는지"..'지예은♥' 바타, 결혼관 재조명

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은과 댄서 바타의 결혼 소식이 전해진 가운데, 바타의 과거 소신 발언이 재조명되고 있다.

지난해 3월 바타는 유튜브 채널 '루아흐 웨이브 RUACH WAVE'에 게재된 '제니 챌린지의 주인공! 댄서 바타의 러브레터'라는 제목의 영상에 출연해 자신의 삶과 춤, 그리고 결혼에 대한 솔직한 생각을 털어놨다.

당시 바타는 '앞으로 하고 싶은 게 있냐'는 질문을 받자 직업적인 목표보다는 현재의 삶에 대한 만족감을 먼저 이야기했다. 그는 "직업적으로 사실 목표가 별로 없다. 지금이 좋다. 지금처럼 아직은 제가 한창 춤출 때인 것 같아서 연습하고, 춤추고, K-POP 안무 짜면서 사는 게 제일 좋다"고 답했다.

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'언젠가 춤에 메시지를 담아서 말하고 싶은 내용은 없냐'는 질문에 바타는 "요즘 대한민국 출산율이 굉장히 낮지 않냐. 미디어나 매체에서도 결혼을 자꾸 안 좋은 것만 보여준다. 부부지옥, 부부싸움, 오은영 박사님 장사 잘되시고"라며 웃음을 섞어 말했다.

이어 "맨날 이런 안 좋은 것만 보여주니까 춤으로 결혼이 얼마나 가치 있는 건지, 출산이 얼마나 좋은 건지를 표현하고 싶다는 목표가 있다"고 밝혔다. 결혼과 출산을 긍정적인 시선으로 바라보는 자신의 가치관을 춤이라는 방식으로 표현하고 싶다는 소신을 드러낸 것.

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특히 바타는 자신의 미래를 상상하며 "베스트는 내가 아기를 안고 있는 거다. 그러니까 이제 앞으로 (짝을) 많이 찾아 나설 것"이라고 다짐하기도 했다.

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결혼에 대한 바타의 생각은 이어진 질문에서 더욱 분명하게 드러났다. '커리어 욕심과 조기 결혼 욕심 중 어느 쪽이 더 크냐'는 질문에 그는 "그 두 개를 비교한 적은 없는데, 결혼이 더 하고 싶은 것 같다. 결혼하고 싶다"고 답했다.

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미래의 아내를 향한 영상 편지도 남겼다. 바타는 쑥스러운 듯 미소를 지으면서도 카메라를 바라보며 "미래의 와이프야, 잘 살아봅시다. 파이팅"이라고 마음을 전했다.

그리고 약 1년 반이 지난 현재, 당시 바타가 상상했던 '미래의 와이프'는 지예은이 됐다. 결혼을 꿈꾸며 카메라 앞에서 수줍게 메시지를 남겼던 바타가 실제로 인생의 동반자를 만나 결혼을 앞두게 되면서 과거 발언이 다시금 의미를 더하고 있다.

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한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 교회에서 만나 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난 4월 공개 열애를 시작했으며, 약 1년간 사랑을 키워온 끝에 오는 12월 12일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 12월 12일은 바타의 생일이기도 해 더욱 특별한 의미를 갖는다.