[인터뷰①] '들쥐' 설경구 "류준열? 말로 표현할 수 없는 매력 있더라"

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 설경구가 '들쥐'에서 함께 호흡을 맞춘 후배 류준열을 향한 극찬을 보냈다.

설경구는 2일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "준열이는 말로 표현할 수 없는 매력이 있다"라고 했다.

지난달 28일 공개된 넷플릭스 시리즈 '들쥐'는 의문의 존재 들쥐에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 문재와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 노자, 그리고 형사 순용이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러로, '탄금', '종이의 집: 공동경제구역', '보이스' 등을 연출한 김홍선 감독이 메가폰을 잡았다. 설경구는 돈과 목적을 위해 움직이는 사채업자 노자 역을 맡았다.

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'들쥐'는 공개 3일 만에 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 5위에 등극했다. 설경구는 "체감적으로 아직 확확 와닿진 않는 것 같다. 주변에서 좋은 피드백을 보내주면 보고, 아니면 직접 찾아보진 않았다"고 전했다.

이어 작품의 인기 비결에 대해 "시청자들이 궁금해하실 수 있도록 회차마다 엔딩을 잘 끊은 것 같다"며 "저도 드라마를 집에서 봤는데 집중해서 봐야 하더라. 조금 산만해지거나 흐트러지면 안 된다. 작품을 틀어놓고 화장실에 가거나 중간에 핸드폰을 보면 집중력이 다 깨지는 느낌이다. 그런 점에서 애정을 갖고 작품을 봐주시는 거에 감사하다"고 말했다.

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전 소속사 씨제스 스튜디오에서 한솥밥을 먹었던 류준열과 함께 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 설경구는 "준열이가 항상 대본을 들고 다니면서 '형 이렇게 하면 어때요?'하고 물어보더라. 기존의 것을 크게 바꾸진 않았고, 다른 옵션을 갖는 정도다. 볼륨을 크게 하냐 작게 하냐 정도의 차이인데도 편집했을 때 다른 분위기가 나올 것 같아서 해보자고 했다"며 "준열이는 정말 열심히 하고, 많은 걸 준비해 온다"고 극찬했다.

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류준열은 전날 진행된 인터뷰에서 설경구에 대해 "현장에서 모든 스태프들과 후배들의 사랑을 받으셨다"고 밝힌 바 있다. 이에 설경구는 "준열이가 현장에서 스태프들에게 잘한다. 뭔가 말로 표현할 수 없는 매력이 있다"며 "준열이는 자기 것도 보고 상대 것도 보면서 같이 하는 걸 좋아한다. 본인의 의견이 있으면, 거침없이 말하는 걸 좋아한다. 카메라 앞에서 선배가 어딨나. 오히려 처음부터 차단하면 어려울 텐데 자연스럽게 대화가 되어서 좋았다"고 말했다.

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김홍선 감독과의 첫 작업에도 만족감을 표했다. 설경구는 "스타일이 시원시원하다. 뮤직비디오도 찍고 해서 그런지 장소를 중요하게 생각하는 것 같았다. 본인이 생각했던 장소의 느낌이 다르면 안 찍고 다시 찾아보더라. 연기적인 부분도 배우들에게 자율적으로 맡기는 편이다. 준열이가 감독님한테 아이디어를 이야기하면 많이 들어주더라. 고집을 피우는 감독들도 있고, 배우가 그런 걸 이야기하면 자존심 상해할 수도 있는데, 그런 게 없이 유연하더라. 그래서 촬영을 빨리 끝낼 수 있었던 게 아닐까 싶다"고 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com