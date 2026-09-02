손흥민, 4년 키운 패션브랜드 'NOS7' 전격 폐업 “너그러이 헤아려 주시길”[전문]

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[스포츠조선 조민정 기자] 축구선수 손흥민의 이름과 등번호를 내건 패션 브랜드 'NOS7'이 출시 약 4년 만에 운영을 종료한다. 론칭 당시 수많은 인파와 완판 행렬을 일으켰던 브랜드였지만 올해를 끝으로 역사의 뒤안길로 사라지게 됐다.

NOS7 측은 2일 공식 SNS를 통해 "NOS7 브랜드는 2026년 12월 31일을 끝으로 그동안의 여정을 마무리하게 됐다"고 밝혔다.

브랜드 측은 "NOS7은 손흥민 선수의 일상 속 더 나은 휴식을 함께하고자 하는 마음에서 시작된 브랜드"라며 "그동안 더 좋은 제품과 서비스로 고객 여러분께 다가가기 위해 최선을 다해왔다"고 전했다.

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운영 종료 배경에는 손흥민이 선수 생활에 더욱 집중하겠다는 뜻이 반영됐다고 설명했다. NOS7 측은 "선수로서 남은 시간을 무엇보다 축구에 온전히 집중하며 팬들에게 더 큰 행복을 전하고 싶다는 손흥민 선수의 진심이 담겨 있다"고 밝혔다. 이어 갑작스러운 운영 종료 소식을 전하게 된 데 대해 "아쉬움과 죄송한 마음이 크다"며 팬과 고객들에게 양해를 구했다.

NOS7은 손흥민의 성인 'SON'을 거꾸로 적은 'NOS'에 그의 상징적인 등번호 7을 결합해 만든 브랜드다. 손흥민의 이름을 직접 사용하지 않고도 정체성을 드러낸 브랜드명으로 론칭 전부터 화제를 모았다.

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브랜드는 손흥민이 잉글랜드 프리미어리그 공동 득점왕에 오른 직후인 2022년 6월 공식 출범했다. 당시 손흥민은 NOS7 로고가 새겨진 흰색 티셔츠를 입고 귀국해 자연스럽게 브랜드를 알렸다. 서울 청담동에서 열린 첫 팝업스토어에는 손흥민의 제품을 구매하려는 팬들이 몰려 긴 줄을 섰다. 손흥민이 직접 매장을 방문하면서 열기는 더욱 뜨거워졌고 일부 제품은 품절된 뒤 중고 거래 플랫폼에서 웃돈까지 붙어 거래됐다. 일각에서는 비교적 단순한 디자인에 비해 가격이 높다는 반응이 나왔지만 '손흥민 효과'에 힘입어 초기 제품은 높은 관심을 받았다.

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브랜드 운영에는 손흥민의 가족도 참여했다. 론칭 당시 법인 등기부에 손흥민이 사내이사로 이름을 올렸고 그의 이모가 대표이사와 사내이사를 맡아 사업을 운영한 것으로 알려졌다.

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다만 브랜드 측은 구체적인 매출이나 경영상의 이유는 밝히지 않았다. 공식적으로 공개된 사유는 손흥민이 남은 선수 생활을 축구에 집중하기 위한 결정이라는 것 뿐이다.

현재 미국프로축구 메이저리그사커 LAFC에서 뛰고 있는 손흥민은 올해 북중미 월드컵을 치른 뒤 소속팀에 복귀해 시즌을 이어가고 있다. 경기장 밖에서 시작했던 패션사업을 정리하고 다시 축구에 무게를 싣겠다는 선택에 관심이 쏠린다.

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다음은 NOS7 공식입장 전

문

안녕하세요, NOS7입니다.

NOS7은 손흥민 선수의 일상 속 더 나은 휴식을 함께하고자 하는 마음에서 시작된 브랜드입니다. 그동안 더 좋은 제품과 서비스로 고객 여러분께 다가가기 위해 최선을 다해왔습니다.

고객 여러분께 조심스럽게 소식을 전하게 되어 마음이 무겁습니다. 아쉽게도 NOS7 브랜드는 2026년 12월 31일을 끝으로 그동안의 여정을 마무리하게 되었습니다.

이번 결정에는 선수로서 남은 시간을 무엇보다 축구에 온전히 집중하며 팬 여러분께 더 큰 행복을 전하고 싶다는 손흥민 선수의 진심이 담겨 있습니다.

아쉬움과 죄송한 마음이 크지만, 부디 너그러이 헤아려 주시기를 부탁드립니다.

지난 몇 년간 NOS7이 걸어온 소중하고 행복한 시간은, 모두 함께해 주신 고객 여러분 덕분이었습니다.

NOS7이 여러분의 일상 속에서 잠시나마 편안한 휴식과 작은 행복을 전한 브랜드로 기억되기를 바랍니다. 그동안 NOS7을 아끼고 사랑해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

앞으로도 손흥민 선수와 NOS7이 전하고자 했던 따뜻한 마음을 기억해 주시길 바라며, 다시 한번 깊은 감사의 인사를 드립니다.

감사합니다.

NOS7 드림.