"네 덕분에 주인공" 오현경, 황정음 '43억 횡령' 논란 후 빠진 '하이킥' 광고 비화

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[스포츠조선 조윤선 기자] 황정음과 오현경이 '하이킥' 광고 촬영을 언급했다.

2일 공개된 황정음의 유튜브 채널에는 '17년 만에 과외 면접 본 날 (feat. 준혁 엄마)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 황정음과 MBC '지붕 뚫고 하이킥'에 함께 출연하며 인연을 맺은 배우 오현경이 등장했다.

이날 황정음과 오현경은 지난해 '지붕 뚫고 하이킥' 멤버들이 15년 만에 다시 모여 촬영했던 광고 이후 처음 만났다고 밝혔다.

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황정음은 광고 이야기가 나오자 고개를 숙였고, 오현경은 "나는 고맙다. 너 때문에 내가 주인공으로 찍었다. 너가 없어서 콘티가 바뀌었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 황정음은 지난해 43억 원대 회삿돈 횡령 혐의로 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다. 당시 논란으로 인해 황정음은 '지붕뚫고 하이킥' 멤버들과 함께 촬영했던 광고에서 편집됐다.

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이후 황정음은 자신의 유튜브 채널을 통해 당시 논란에 대한 심경을 밝히기도 했다. 그는 "광고 찍자마자 일이 터졌다. 위약금은 다 물어드렸다. 그런데 위약금이 물어드린다고 내 잘못이 해결되는 게 아니니까 그 부분이 사실 너무 아쉽고 죄송하다"고 말했다.

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이어 "수많은 스태프와 감독님, 우리 '하이킥' 식구들이 진짜 오랜만에 모인 의미 있는 자리였는데 그래서 그 속상함은 이루 말할 수가 없다. 내 잘못으로 그렇게 된 건데 어떻게 하겠냐. 내 행동의 결과니까 원망할 수 없다"고 털어놨다.

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그러면서 "수습하고 해결하고 그 피해를 최소화하려고 많이 노력했지만 제작진, 광고주, 팬들에게 피해가 가서 속상하다"고 덧붙였다.