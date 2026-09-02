남보라, 만삭에도 반찬 가게 운영하다 母와 충돌 "다 안 맞아" ('편스토랑')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 남보라가 친정엄마와 의견 충돌을 빚는다.

9월 3일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 국민 장녀이자 콩알이 엄마 남보라와 13남매 창조주인 남보라 어머니 사이에 냉랭한 분위기가 포착된다. 항상 웃음이 끊이지 않았던 남보라 모녀에게 대체 무슨 일이 벌어진 것인지 '편스토랑' 본 방송에 이목이 집중된다.

이날 공개되는 VCR 속 남보라는 동생과 통화 중 "나 파업 중"이라고 말해 의아함을 자아냈다. 앞서 남보라는 어머니의 반찬가게 3호점을 맡아 운영하며, 만삭임에도 초보 지점장의 열정을 활활 불태워 화제를 모았다. 스스로 "장사가 체질"이라며 어릴 때부터 마음속에 품어왔던 CEO의 꿈을 차근차근 이뤄내고 있었던 것. 그런 남보라가 왜 "파업"을 선언한 것인지 궁금증이 높아졌다.

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잠시 후 집으로 엄마가 찾아왔다. 만삭인 딸을 위해 이것저것 가져온 엄마. 하지만 두 사람의 분위기가 냉랭했다. 남보라는 "온 김에 이야기 좀 해"라며 엄마와 마주 앉았다. 알고 보니 남보라와 엄마가 반찬가게 운영을 두고 의견 충돌이 있었던 것. 일에 관해서는 결코 양보 없는 남보라 모녀의 팽팽한 논장에 순식간에 일촉즉발 분위기가 형성됐다. 급기야 남보라가 "엄마와 입맛 빼고 다 안 맞는다"라며 답답함을 토로하기도.

한편 엄마는 "만삭인 네가 나와서 일하는 것에 대해 긍정적으로 생각하는 사람은 많지 않다"라며 "일단 아이 잘 낳고 나중에 이야기하자"라며 남보라를 설득했다. 엄마의 속마음을 들은 남보라는 어떤 반응을 보였을까. 남보라와 엄마의 일촉즉발 모녀전쟁 결과는 '편스토랑' 본 방송에서 공개된다.

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그런가 하면 이날 방송에서는 남보라의 '콩알이' 출산 과정이 공개된다. 예고에서 "나 혼자 너무 무서워"라며 눈물을 뚝뚝 흘렸던 남보라는 무사히 '콩알이'를 품에 안을 수 있을까. 애타게 기다린 남보라 가족과 '콩알이'의 감동적인 첫 만남 현장은 9월 3일 목요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만나볼 수 있다.