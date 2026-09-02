49세 하지원, 뼈말라된 비결 밝혔다..유재석 "근육을 내 몸에? 독특한 운동법"(유퀴즈)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 하지원이 48세의 나이에 실제 대학생들과 캠퍼스 생활을 즐긴 소감을 전했다.

2일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 '24년 만에 당당히 대학내일 표지 모델 소화 세월도 비껴간 하지원의 동안 비법 대공개!'라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

이날 유재석은 '26학번 새내기'로 변신한 하지원에게 실제 대학생들과 함께 캠퍼스 생활을 해보니 어땠는지 물었다. 오랜만에 대학 생활을 경험한 하지원이 전한 생생한 후기에 관심이 쏠렸다.

Advertisement

하지원은 "너무 재미있었다"고 답하며 당시를 떠올렸다. 이어 "(대학 생활 중에) 정말 대선배를 만났다. 그 선배가 너무 대선배라 유인원이라더라"고 말해 궁금증을 자아냈다.

이어 "'선배님 혹시 몇 살이세요?' 하고 물었더니 스물 셋이었다. 대선배님인데"라고 덧붙여 웃음을 안겼다. 자신보다 어린 23세 학생이었지만, 학교에서는 자신보다 먼저 입학한 '대선배'였던 것. 49세 배우 하지원이 실제 대학생들 사이에서 새내기 생활을 하는 과정에서 벌어진 뜻밖의 에피소드가 폭소를 자아냈다.

Advertisement

하지원은 2002년 '대학내일' 39호 표지모델로 나선 데 이어 24년 만에 다시 표지모델로 발탁된 사연도 공개했다. 당시와 변함없는 분위기와 미모를 자랑하며 24년이라는 세월을 무색하게 만들었다.

Advertisement

유재석 역시 하지원의 동안 외모를 언급했다. 그는 "'세월은 나만 맞았냐', '하지원 씨는 20대냐'라는 댓글이 많다"며 비결을 물었다.

Advertisement

유재석은 하지원에게 "근육이 다시 XX하도록 운동을 한다는데 이게 뭐냐. 운동이 좀 독특하다. 내 몸에 근육이 있도록 하는 거냐"라고 물었다.

하지원은 "뭐냐면.."이라고 말하며 설명을 시작했지만, 구체적인 내용은 공개하지 않아 궁금증을 높였다. 하지원이 직접 밝히는 독특한 운동법과 49세에도 변함없는 동안 비결은 이날 방송되는 '유퀴즈'에서 공개될 예정이다.

Advertisement

앞서 하지원은 지난 3월 성시경 유튜브 채널에 출연, 다이어트 비결을 밝혔다.

당시 그는 "주변에서 어떤 운동을 하는지 많이 물어보신다. 근육의 원리를 파악하며 스트레칭 운동에 집중한다"면서 "자극이 필요한 포인트에 힘을 주고 내 몸과 대화를 나누는 것"이라고 설명했다. 이어 "꾸준히 쌓아온 운동 공력 덕분에 운동을 효율적으로 잘하게 된 것 같다"고 자신만의 노하우를 밝혔다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com