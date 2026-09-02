60대 국민 MC, 비행기서 대체 무슨 짓 벌였기에..“프로그램 출연 정지 처분”

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[스포츠조선 박아람 기자] 미국 인기 게임쇼 '휠 오브 포춘'에서 오랜 기간 아나운서로 활동해온 짐 손튼(61)이 항공기에서 발생한 사건과 관련해 프로그램 출연 정지 처분을 받은 것으로 전해졌다.

소니 픽처스 텔레비전 스튜디오는 2일(현지시간) 미국 매체 TMZ, 페이지 식스 등에 짐 손튼을 둘러싼 의혹을 최근 인지했다며 조사가 진행되는 동안 그를 프로그램에서 제외하고 새로운 아나운서를 기용할 예정이라고 밝혔다.

소니 측은 "최근 짐 손튼과 관련된 의혹들을 인지하게 됐다"며 "'휠 오브 포춘'에서 출연 정지 처분을 내렸으며, 철저한 조사가 진행되는 동안 진행자를 교체할 것"이라고 전했다.

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다만 짐 손튼에게 제기된 구체적인 의혹이나 사건의 세부적인 내용에 대해서는 공개하지 않았다.

외신 보도에 따르면 문제의 사건은 지난 5월 아메리칸항공 여객기에서 발생했다. 당시 짐 손튼과 같은 비행기에 탑승했던 승객 한 명이 그와 관련한 문제를 승무원에게 알린 것으로 전해졌다. 이후 조종사가 법 집행기관에 상황을 전달했고, 항공기가 로스앤젤레스 국제공항에 도착한 뒤 경찰이 짐 손튼을 직접 만난 것으로 알려졌다.

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당시 손튼은 '휠 오브 포춘' 관련 재킷을 착용하고 있었던 것으로 전해졌다. 경찰의 간단한 조사를 받은 뒤에는 별도의 조치 없이 현장을 떠난 것으로 알려졌다.

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아메리칸항공 역시 해당 사실을 확인했다. 항공사 측은 "5월 14일 아메리칸항공 1276편은 기내 승객이 제기한 우려 사항에 따라 로스앤젤레스 국제공항(LAX)에 도착한 뒤 법 집행기관의 조사를 받았습니다"라고 밝혔다.

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짐 손튼의 변호사는 이후 TMZ에 의뢰인이 어떠한 불법 행위도 하지 않았으며 체포되거나 범죄 혐의로 기소된 사실도 없다고 주장했다. 변호사는 경찰이 손튼과 5분 이하로 이야기를 나눈 뒤 잘못된 행동이 없었다고 판단했고, 자유롭게 귀가해도 된다고 말했다고 설명했다.

짐 손튼은 2011년 '휠 오브 포춘'에 합류했다. 당시 오랜 기간 프로그램의 목소리를 담당했던 찰리 오도넬(78)이 세상을 떠난 뒤 그 자리를 이어받았다.

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짐 손튼은 주로 화면에 직접 등장하기보다는 프로그램의 진행을 돕는 아나운서 역할을 맡아왔다. 그러나 2023년 한 방송에서는 출연자 사라 워드가 짐 손튼을 만나고 싶다고 요청하면서 잠시 카메라 앞에 모습을 드러내기도 했다.

당시 사라 워드는 "저는 짐 손턴을 정말 너무 좋아해요!"라고 말했고, 진행자 팻 세이잭은 "혹시 돈이 오간 건 아니죠?"라고 농담을 건넸다. 이에 짐 손튼은 "아니요, 약속할게요. 정말 아니에요!"라고 답했고, 사라 워드는 "그냥 정말 좋아해요!"라고 화답했다.

'휠 오브 포춘' 외에도 짐 손튼은 '더 프라이스 이즈 라이트', '더 수프', '더 클리블랜드 쇼', '셀러브리티 데스매치' 등 여러 프로그램에서 아나운서와 성우로 활동했다. 픽사의 애니메이션 영화 '몬스터 주식회사'에도 목소리로 참여했으며, 과거 로스앤젤레스 라디오 방송국 KNX 1070에서 오후 시간대 앵커로 활동한 경력도 있다.

현재 '휠 오브 포춘'은 손튼을 대신할 새로운 아나운서를 물색하고 있다. 팻 세이잭이 2023년 프로그램에서 은퇴한 이후에는 라이언 시크레스트가 진행을 맡고 있으며, 바나 화이트는 공동 진행자로 자리를 지키고 있다.

한편 소니 측은 짐 손튼을 둘러싼 의혹의 구체적인 내용은 밝히지 않은 채 사실관계를 확인하기 위한 조사에 착수한 상태다. 손튼 측 역시 혐의나 체포 사실이 없었다는 입장을 밝히면서 향후 조사 결과에 관심이 모이고 있다.

tokkig@sportschosun.com