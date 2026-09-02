[공식] 김민종, '불법도박 폭로' MC몽 고소 "할리우드 차기작-광고 중단"

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 겸 배우 김민종이 MC몽을 고소했다.

김민종의 법률대리인 법무법인 오킴스 오성헌 변호사는 1일 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울 종로경찰서에 MC몽에 대한 고소장을 제출했다고 밝혔다.

MC몽은 5월 18일 자신의 라이브 방송을 통해 김민종이 차가원 원헌드레드 대표의 작은 아버지인 차 모씨가 수장으로 있는 불법 도박단 바둑이 멤버로, 차씨에게 용돈을 받아쓴다고 주장했다. 또 자신이 이와 같은 사실을 폭로한 뒤 차씨와 김민종이 거금을 미끼로 증인을 매수하려 했다고도 말했다.

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이와 관련 김민종은 MC몽의 발언은 전혀 사실이 아니며, 법적 대응을 하겠다고 선언했다.

김민종 측은 MC몽의 주장으로 1988년 데뷔 이후 38년여간 쌓아온 명예와 신뢰가 심각하게 훼손됐을 뿐 아니라 당시 구체적으로 협의 중이던 할리우드 차기작 출연과 광고 계약 2편 논의가 중단되는 등 실질적인 피해가 발생했다는 입장이다.

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법무법인 오킴스는 "사실과 명백히 다른 내용으로 인한 피해를 더 이상 묵과할 수 없다"며 "수사 절차에 성실히 협조하여 사실관계를 밝히고, 민사상 손해배상 청구를 포함한 필요한 법적 조치를 순차적으로 진행할 예정"이라고 밝혔다.

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김민종 측은 "38년간 지켜온 명예와 팬들과의 신뢰가 근거 없는 주장으로 훼손되는 것을 더 이상 지켜볼 수 없다"며 "어떠한 타협 없이 법과 원칙에 따라 끝까지 책임을 묻겠다"고 강조했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com